Умерла Вера Алентова

Вера Алентова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Народная артистка Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили ТАСС в Театре имени Пушкина.

Актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи, передавало издание Msk1.

Материал дополняется