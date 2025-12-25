Умерла Вера Алентова
Народная артистка Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили ТАСС в Театре имени Пушкина.
Актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи, передавало издание Msk1.
Материал дополняется
