Театр имени А.С.Пушкина сыграл спектакль в честь Веры Алентовой

Театр имени А.С.Пушкина 25 декабря сыграл спектакль «И будет театр! ..» в честь актрисы Веры Алентовой. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Во втором акте на экранах появились портреты Алентовой, а на сцену вышел художественный руководитель театра Евгений Писарев.

«В этот момент на сцене должна была появиться Вера Валентиновна Алентова. Еще вчера мы с ней репетировали ее фрагмент, а сегодня утром ее не стало», — сказал он «РИА Новости».

«И будет театр! ..» — спектакль, посвященный 75-летию Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Премьера прошла осенью 2025 года. Героями постановки стали актеры, режиссеры и деятели театра. В спектакле участвует вся труппа.

Народная артистка России Вера Алентова умерла в 83 года после 60 лет службы в Театре имени Пушкина. 25 декабря ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, актрису, как сообщил источник РЕН ТВ, госпитализировали в состоянии клинической смерти. Церемония прощания пройдет в Театре Пушкина 29 декабря.

Алентова известна ролью Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит» (1979), который снял ее муж Владимир Меньшов — картина взяла «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Среди других работ актрисы — «Дни летные» (ее дебют на экране), «Время желаний», «Завтра была война» и «Ширли-Мырли».