Общество⁠,
0

Глава СПЧ Фадеев призвал исключать из школ за нападение на учителя

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил исключать учеников, напавших на педагога.

«Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу», — сказал Фадеев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что отступление от этого правила разрушает уважение к образованию и авторитету педагогов.

Кроме того, глава СПЧ напомнил об идее ввести в школах оценку за поведение. Однако, по его словам, плохая оценка здесь допустима лишь в исключительных случаях.

«За курение на перемене ругайте, вызывайте родителей, а наказывать надо тех, кто нападает на учителя, не дает провести урок, оскорбляет учителя», — заключил Фадеев.

15 декабря в одной из школ Петербурга девятиклассник напал с ножом на учительницу и ранил ее. Позднее школьник попытался покончить с собой, но ему помешали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

На следующий день в подмосковном Одинцово 15-летний школьник напал с ножом на учеников — погиб один мальчик, три человека получили ранения. На допросе юноша признал вину, сейчас он арестован.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Валерий Фадеев СПЧ школьники учителя
