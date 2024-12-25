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Военная операция на Украине ,  
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Меняйло объяснил, почему атаку дронов подтвердили только днем

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Военная операция на Украине
Прежде нужно было получить «неопровержимые доказательства» связи сбитого дрона с взрывом и пожаром в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, заявил глава Северной Осетии. Дрон был сбит утром
Фото: Кирилл Чеходаров / ТАСС
Фото: Кирилл Чеходаров / ТАСС

Информация о взрыве и пожаре в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе из-за беспилотника была озвучена только днем, поскольку нужно было получить «неопровержимые доказательства» связи сбитого дрона с произошедшим в ТЦ, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Сказать, что целью дрона была именно Осетия или конкретно ТЦ «Алания Молл», невозможно. Однако видео с камер наблюдения четко дали понять, что взрыв произошел извне», — написал он в телеграм-канале.

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Около часа дня глава республики сообщил, что взрыв и пожар в ТЦ во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого беспилотника. Дрон был сбит в 8:28.

По данным МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали из-за пожара в здании ТЦ.

Меняйло пообещал выплатить семье погибшей 1 млн руб., а также оказать помощь пострадавшим. По его словам, двое пострадавших при взрыве в «Алании Молл» отказались от госпитализации.

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Елена Чернышова
Сергей Меняйло Владикавказ ТЦ взрыв пожар беспилотники
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