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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Кремль отказался строить гипотезы о причинах крушения самолета в Актау

Песков отказался выдвигать гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Все сообщения о возможных причинах крушения самолета в Казахстане — гипотезы, заявили в Кремле и призвали дождаться окончания расследования. Власти Казахстана указывали, что причины крушения неизвестны
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Выстраивать гипотезы о причинах крушения самолета Embraer 190 в Актау было бы неверно, необходимо дождаться окончания расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать сообщения, что самолет был обстрелян. «Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстаивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что вчера президент России Владимир Путин «от своего имени и от имени всех участников неформального саммита СНГ выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы, и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения».

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
Общество
Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау днем 25 декабря. В столице Чечни его направили на запасной аэродром из-за тумана. На борту находились 69 человек, из них 29 выжили. В Росавиации и Azerbaijan Airlines основной версией крушения назвали столкновение с птицами.

Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета. Как уточняли в управлении здравоохранения Мангистауской области, на борту самолета «взорвался баллон». Orda.kz со ссылкой на очевидцев писала, что речь идет о кислородном баллоне. По данным издания, он взорвался после столкновения воздушного судна с птицами, после чего пассажиры начали терять сознание.

Журналистов заинтересовали отверстия на уцелевших частях самолета после публикации фотографий с ними. Orda.kz сравнивала повреждения со «следами от обстрелов». Однако власти Казахстана назвали эту версию спекуляцией и призвали дождаться окончания расследования, так как сейчас причины катастрофы «неизвестны».

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Россия Казахстан Азербайджан Дмитрий Песков Актау авиакатастрофа
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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