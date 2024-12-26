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Политика ,  
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В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения сняты с 16.39 мск.

Аэропорты в Москве закрыли ранее 26 декабря из-за угрозы безопасности. Ограничения вводились из-за плана «Ковер», который обычно вводят из-за угрозы ударов дронов.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

О том, что такой режим вводился над аэропортом, РБК сообщали в пресс-службе аэропорта Шереметьево. Также план «Ковер» вводился в аэропорту Калуги, сообщали РБК в пресс-службе аэропорта.

Задержки начались в Шереметьево в районе 15.30 мск, следовало из данных табло.

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