В московских аэропортах сняли ограничения на полеты
В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения сняты с 16.39 мск.
Аэропорты в Москве закрыли ранее 26 декабря из-за угрозы безопасности. Ограничения вводились из-за плана «Ковер», который обычно вводят из-за угрозы ударов дронов.
О том, что такой режим вводился над аэропортом, РБК сообщали в пресс-службе аэропорта Шереметьево. Также план «Ковер» вводился в аэропорту Калуги, сообщали РБК в пресс-службе аэропорта.
Задержки начались в Шереметьево в районе 15.30 мск, следовало из данных табло.
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