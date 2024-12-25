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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Разбившийся в Актау самолет сделал несколько виражей, прежде чем упасть

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Самолет зашел в воздушное пространство Казахстана в 11:02, в 11:28 связь с ним оборвалась, а в 11:37 он столкнулся с землей. Перед столкновением лайнер сделал два виража, рассказал вице-министр транспорта Талгат Ластаев
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Разбившийся в Казахстане самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) сделал два виража, на третьем он столкнулся с землей, сообщил вице-министр транспорта, председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, его слова приводит Zakon.kz.

«Угрозы для жилых зданий не существовало. Причины пока предварительно сложно сказать. Мы хотим провести все экспертизы, расшифровать самописцы, опросить очевидцев, диспетчерскую службу», — сказал он.

Вице-премьер Канат Бозумбаев рассказал, что самолет зашел в воздушное пространство Казахстана в 11:02 (9:02 мск), но в 11:28 связь с ним оборвалась, а в 11:37 он столкнулся с землей.

«Самолет столкнулся с землей. <...> Причина была в том, что было столкновение с птицами. Они доложили диспетчеру», — заявил Бозумбаев. AZAL называла предварительной причиной крушения столкновение лайнера с птицами.

По словам вице-премьера, прежде чем говорить о причинах, нужно расшифровать черные ящики. Самописец уже был обнаружен.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

При крушении погибли два пилота, три члена экипажа выжили, уточнил Ластаев. Ранее в МЧС Азербайджана заявляли, что все члены экипажа погибли.

Всего, по последним данным, погибли 38 человек. 29 выжили, в том числе трое детей: их госпитализировали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. ️Среди выживших — девять граждан России, еще семь россиян погибли, уточнил министр транспорта Марат Карабаев.

Как выглядит место крушения самолета в Казахстане
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После крушения в России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.

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Елена Чернышова
Azerbaijan Airlines авиакатастрофа Казахстан самолет
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