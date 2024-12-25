Разбившийся в Актау самолет сделал несколько виражей, прежде чем упасть
Разбившийся в Казахстане самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) сделал два виража, на третьем он столкнулся с землей, сообщил вице-министр транспорта, председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, его слова приводит Zakon.kz.
«Угрозы для жилых зданий не существовало. Причины пока предварительно сложно сказать. Мы хотим провести все экспертизы, расшифровать самописцы, опросить очевидцев, диспетчерскую службу», — сказал он.
Вице-премьер Канат Бозумбаев рассказал, что самолет зашел в воздушное пространство Казахстана в 11:02 (9:02 мск), но в 11:28 связь с ним оборвалась, а в 11:37 он столкнулся с землей.
«Самолет столкнулся с землей. <...> Причина была в том, что было столкновение с птицами. Они доложили диспетчеру», — заявил Бозумбаев. AZAL называла предварительной причиной крушения столкновение лайнера с птицами.
По словам вице-премьера, прежде чем говорить о причинах, нужно расшифровать черные ящики. Самописец уже был обнаружен.
При крушении погибли два пилота, три члена экипажа выжили, уточнил Ластаев. Ранее в МЧС Азербайджана заявляли, что все члены экипажа погибли.
Всего, по последним данным, погибли 38 человек. 29 выжили, в том числе трое детей: их госпитализировали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. ️Среди выживших — девять граждан России, еще семь россиян погибли, уточнил министр транспорта Марат Карабаев.
После крушения в России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.
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