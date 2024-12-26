 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Член СПЧ Кабанов призвал проверить муфтия Москвы после слов о многоженстве
Правоохранителям стоит проверить высказывания муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о многоженстве и отношении мусульман к Снегурочке и Деду Морозу, заявил член СПЧ. Он обвинил муфтия в провокациях против законов и традиций России
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правоохранительным органам следует проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его заявлений о многоженстве и Деде Морозе, написал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале.

Кабанов считает, что вокруг Аляутдинова развивается история, «когда радикализм и агрессия начинают чересчур зашкаливать, [и] это становится похоже на нездоровый бред».

«Вся эта «игра» с провокационно экстремистским подтекстом против наших законов и традиций продолжается лишь потому, что:

— подобные провокационные антироссийские действия имеют явную поддержку сторонников, в том числе и в ДУМ РФ (Духовное управление мусульман. — РБК);
— лицо, публично выступающее с подобными радикальными призывами без последствий для него, чувствует свою безнаказанность из-за излишней и вредной избирательной гуманности нашей государственной системы», — заявил он

На подобные «провокации» необходимо реагировать сразу и жестко, но пока адекватной реакции нет, посетовал член СПЧ.

Муфтий объяснил, почему разрешение на четыре жены не противоречит закону
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Деда Мороза и Снегурочку Кабанов назвал общей традиционной ценностью россиян, а того, кто отрицает это и призывает к тому же других, — «откровенным недругом». Те, кому эти ценности чужды, должны покинуть Россию.

«А к нашим силовикам и правоохранителям у меня новогоднее пожелание: может, пора уже перейти от обсуждения бесконечного PR гражданина И. Аляутдинова и Ко к проведению тщательной проверки и анализа всей его активной «общественной» деятельности вместе с тщательной проверкой религиозной организации ДУМ РФ. Раз они отрицают и не признают ни Конституцию Российской Федерации, ни российские законы, да еще вдобавок не любят наших Деда Мороза со Снегурочкой», — написал Кабанов.

Ильдар Аляутдинов отказался от комментария РБК.

ДУМ в середине декабря выпустило фетву, позволяющую мужчине-мусульманину заключать до четырех религиозных браков. Об этом объявил Аляутдинов. Он пояснил, что подобное допустимо, если существует неспособность супруги к деторождению или по другим «объективным причинам — скажем, сексуальной несовместимости супруги».

После того как Генпрокуратура внесла представление председателю организации, муфтию шейху Равилю Гайнутдину, ДУМ отозвало фетву. Гайнутдин настаивал, что фетва не противоречит светскому законодательству, в ДУМ же отметили, что «не видят смысла вступать в полемику».

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев назвал фетву ДУМ «дорожкой, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса». Он высказал мнение, что нужно соблюдать «либо правила светского государства, либо шариата».

Согласно ст. 14 российского Семейного кодекса, зарегистрировать брак между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, нельзя.

Накануне в интервью «РИА Новости» Аляутдинов заявил, что мусульмане относятся к Деду Морозу и Снегурочке как к героям мультфильмов, а «никакой чудодейственной силой они не обладают». Он призвал просить исполнения желаний только у Бога.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Виктория Хабарова
муфтий проверки многоженство Дед Мороз СПЧ шариат
Материалы по теме
Муфтий объяснил, почему разрешение на четыре жены не противоречит закону
Общество
Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженства
Политика
Глава СПЧ назвал фетву о многоженстве «дорожкой к экстремизму»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночьLife, 15:42
В Севастополе и Таганроге объявили воздушную тревогуПолитика, 15:41
«Китайцы» без гарантии, Priora вместо Camry. Тренды «вторички» 2024 годаАвто, 15:36
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
В Казахстане блогера арестовали за съемку упавшего EmbraerОбщество, 15:30
Мантуров рассказал, сколько машин купили в России на льготные кредитыАвто, 15:30
Разработчик «Мира танков» приобрел офисное здание в центре ПетербургаБизнес, 15:28
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:24
Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкераОбщество, 15:22
Внебиржевые сделки с криптовалютой зашкаливают. Кто и что покупаетКрипто, 15:19
«Авангард» расторг контракт с основным вратаремСпорт, 15:17
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотойПолитика, 15:06
Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроенияСпорт, 15:02