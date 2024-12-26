В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Правоохранителям стоит проверить высказывания муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о многоженстве и отношении мусульман к Снегурочке и Деду Морозу, заявил член СПЧ. Он обвинил муфтия в провокациях против законов и традиций России

Ильдар Аляутдинов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правоохранительным органам следует проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его заявлений о многоженстве и Деде Морозе, написал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале.

Кабанов считает, что вокруг Аляутдинова развивается история, «когда радикализм и агрессия начинают чересчур зашкаливать, [и] это становится похоже на нездоровый бред».

«Вся эта «игра» с провокационно экстремистским подтекстом против наших законов и традиций продолжается лишь потому, что:

— подобные провокационные антироссийские действия имеют явную поддержку сторонников, в том числе и в ДУМ РФ (Духовное управление мусульман. — РБК);

— лицо, публично выступающее с подобными радикальными призывами без последствий для него, чувствует свою безнаказанность из-за излишней и вредной избирательной гуманности нашей государственной системы», — заявил он

На подобные «провокации» необходимо реагировать сразу и жестко, но пока адекватной реакции нет, посетовал член СПЧ.

Деда Мороза и Снегурочку Кабанов назвал общей традиционной ценностью россиян, а того, кто отрицает это и призывает к тому же других, — «откровенным недругом». Те, кому эти ценности чужды, должны покинуть Россию.

«А к нашим силовикам и правоохранителям у меня новогоднее пожелание: может, пора уже перейти от обсуждения бесконечного PR гражданина И. Аляутдинова и Ко к проведению тщательной проверки и анализа всей его активной «общественной» деятельности вместе с тщательной проверкой религиозной организации ДУМ РФ. Раз они отрицают и не признают ни Конституцию Российской Федерации, ни российские законы, да еще вдобавок не любят наших Деда Мороза со Снегурочкой», — написал Кабанов.

Ильдар Аляутдинов отказался от комментария РБК.

ДУМ в середине декабря выпустило фетву, позволяющую мужчине-мусульманину заключать до четырех религиозных браков. Об этом объявил Аляутдинов. Он пояснил, что подобное допустимо, если существует неспособность супруги к деторождению или по другим «объективным причинам — скажем, сексуальной несовместимости супруги».

После того как Генпрокуратура внесла представление председателю организации, муфтию шейху Равилю Гайнутдину, ДУМ отозвало фетву. Гайнутдин настаивал, что фетва не противоречит светскому законодательству, в ДУМ же отметили, что «не видят смысла вступать в полемику».

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев назвал фетву ДУМ «дорожкой, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса». Он высказал мнение, что нужно соблюдать «либо правила светского государства, либо шариата».

Согласно ст. 14 российского Семейного кодекса, зарегистрировать брак между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, нельзя.

Накануне в интервью «РИА Новости» Аляутдинов заявил, что мусульмане относятся к Деду Морозу и Снегурочке как к героям мультфильмов, а «никакой чудодейственной силой они не обладают». Он призвал просить исполнения желаний только у Бога.