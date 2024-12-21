Муфтий объяснил, почему разрешение на четыре жены не противоречит закону

Фетва не противоречит светскому законодательству, она призвана защитить права вдов и сирот участников военной операции из числа мусульман, пояснил Гайнутдин. Семейный кодекс запрещает брак с человеком, уже состоящим в нем

Фетва (богословское заключение) совета улемов (ученых-богословов), допускающая многоженство, не нарушает светского законодательства, она призвана защитить вдов и сирот мусульман, которые погибли, участвуя в военной операции. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, его обращение опубликовано в телеграм-канале ДУМ.

«Основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей. <...> Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», — говорится в заявлении.

Он извинился перед мусульманками, до которых богословы, по его словам, «не сразу отчетливо донесли свое намерение».

Ранее Духовное управление мусульман выпустило фетву, разрешающую мужчинам-мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков с учетом объективных причин и равноправного отношения мужа ко всем супругам.

Подобное допускается, если жена не способна к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам, например, «сексуальной несовместимости супруги», пояснял зампред совета улемов ДУМ и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей, отмечал он.

Супруг при этом должен равноценно материально обеспечивать всех жен, проводить с ними равное количество времени в установленной очередности, обеспечить каждой отдельное жилье. Если эти условия не соблюдаются, вступить во второй брак не разрешат. Жены должны быть в курсе существования других супруг — иначе женщина может потребовать расторжения брака. Муфтий отметил, что фетва поможет закрепить права женщин, которые состоят в религиозном браке с полигамными мужчинами.

Согласно Семейному кодексу России, зарегистрировать брак между «лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке», нельзя.

Мужчине при заключении нового религиозного брака нужно будет усыновить всех детей, а также нотариально оформить завещание, пояснял муфтий.