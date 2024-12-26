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Муфтий Москвы отказался считать неверие в Деда Мороза правонарушением

Муфтий Москвы Аляутдинов: неверие в Деда Мороза не является правонарушением
Дед Мороз и Снегурочка для мусульман — сказочные персонажи, а все их «молитвы и пожелания обращены ко Всевышнему», отметил Аляутдинов. В СПЧ призвали проверить муфтия из-за слов о многоженстве и отношении мусульман к Деду Морозу
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

В фетве Духовного управления мусульман (ДУМ) России не содержалось призыва к легализации многоженства, а неверие в Деда Мороза не является правонарушением, заявил РБК муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов призвал правоохранителей проверить Аляутдинова после его слов о многоженстве и Деде Морозе. В частности, он назвал фетву ДУМ, позволяющую мужчине-мусульманину заключать до четырех религиозных браков, «игрой» с провокационно экстремистским подтекстом против российских законов и традиций.

«Заявление Кирилла Кабанова, вероятно, связано с некоторым непониманием поднятых вопросов. Возможно, он не знаком с исламом и его традициями, не изучал богословское заключение о проблематике многоженства и делает выводы только по громким заголовками СМИ, которые порой совершенно не раскрывают истинную суть», — сказал муфтий.

Аляутдинов указал на отсутствие призывов к легализации многоженства в России. «Напротив, мы говорили о необходимости защиты прав женщин, детей и традиционных семейных ценностей, что, как мне кажется, соответствует интересам всего общества», — уточнил он.

Что касается празднования Нового года, Дед Мороз и Снегурочка для мусульман являются сказочными персонажами, а все их «молитвы и пожелания обращены ко Всевышнему». «Это право гарантировано Конституцией России. Неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием», — подчеркнул Аляутдинов.

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Общество
Ильдар Аляутдинов

Муфтий поблагодарил Кабанова за внимание к деятельности ДУМ и выразил надежду «на конструктивный диалог, основанный на уважении и взаимопонимании». «Мы готовы провести встречи, семинары для всех заинтересованных в развитии гражданского общества и укрепления межнационального единства. Мы будем молиться за господина Кабанова и желаем ему мира, добра и благополучия!» — заключил он.

ДУМ в декабре издало фетву, разрешающую мужчине-мусульманину заключать до четырех религиозных браков. Аляутдинов пояснил, что это допустимо в случае неспособности супруги к деторождению или по другим «объективным причинам — скажем, сексуальной несовместимости супруги». Глава ДУМ, верховный муфтий России Равиль Гайнутдин говорил, что фетва не противоречит светским законам, поскольку речь не идет о браках, заключенных в ЗАГСе. Генпрокуратура внесла представление Гайнутдину, после чего ДУМ отозвало фетву.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев счел фетву о многоженстве «дорожкой, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса». По его мнению, нужно соблюдать «либо правила светского государства, либо шариата».

Согласно ст. 14 российского Семейного кодекса, зарегистрировать брак между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, нельзя.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Елена Чернышова
Россия Москва многоженство Дед Мороз муфтий СПЧ Ислам Ильдар Аляутдинов
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