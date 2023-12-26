Полковник Квачков получил второй штраф за дискредитацию армии
Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал отставного полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Вооруженных сил России Владимира Квачкова на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Квачков В.В. обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении пресс-службы.
В августе полковника ГРУ уже штрафовали на 40 тыс. руб. по той же статье. Причиной судебных разбирательств стало несколько интервью с его участием, в которых Квачков раскритиковал ход военных действий на Украине. Суд также назначил административный надзор до 2029 года, который подразумевает запрет на участие в массовых мероприятиях. Что стало причиной для нового дела, не сообщается.
В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке к организации вооруженного мятежа, содействии террористической деятельности и незаконном хранении оружия. Однако Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. В 2017 году отставной полковник ГРУ получил еще полтора года строгого режима по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за видеообращения, в котором нашли признаки побуждения к насильственному захвату власти. Он вышел на свободу в 2019 году из-за частичной декриминализации последней статьи и некоторое время находился под административным надзором, который сняли досрочно.
В 2005 году полковника ГРУ также подозревали в покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, однако он был оправдан.