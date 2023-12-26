Полковник Квачков получил второй штраф за дискредитацию армии

Районный суд Москвы оштрафовал бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова на 50 тыс. руб. по второму делу о дискредитации ВС России. Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не сообщается

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Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал отставного полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Вооруженных сил России Владимира Квачкова на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Квачков В.В. обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В августе полковника ГРУ уже штрафовали на 40 тыс. руб. по той же статье. Причиной судебных разбирательств стало несколько интервью с его участием, в которых Квачков раскритиковал ход военных действий на Украине. Суд также назначил административный надзор до 2029 года, который подразумевает запрет на участие в массовых мероприятиях. Что стало причиной для нового дела, не сообщается.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке к организации вооруженного мятежа, содействии террористической деятельности и незаконном хранении оружия. Однако Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. В 2017 году отставной полковник ГРУ получил еще полтора года строгого режима по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за видеообращения, в котором нашли признаки побуждения к насильственному захвату власти. Он вышел на свободу в 2019 году из-за частичной декриминализации последней статьи и некоторое время находился под административным надзором, который сняли досрочно.

В 2005 году полковника ГРУ также подозревали в покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, однако он был оправдан.