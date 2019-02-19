Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимира Квачкова освободили, сообщил РБК его адвокат Андрей Виканов.

«Он на свободе, сейчас будет пресс-конференция. Больше пока сказать ничего не могу», — сказал он.

7 февраля стало известно, что суд в Мордовии изменил приговор Квачкову, который ранее был осужден на экстремизм и попытку организации вооруженного мятежа. Экс-полковник был освобожден от наказания из-за частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

В августе 2017 года Квачкова приговорили к полутора годам колонии строгого режима за видеообращение из исправительного учреждения, где он отбывал наказание по другому делу. Обвинение утверждало, в что в обращении Квачкова содержались призывы к насилию «в отношении представителей государственной власти». Сам экс-полковник вину не признал.