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Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимира Квачкова освободили, сообщил РБК его адвокат Андрей Виканов.

«Он на свободе, сейчас будет пресс-конференция. Больше пока сказать ничего не могу», — сказал он.

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7 февраля стало известно, что суд в Мордовии изменил приговор Квачкову, который ранее был осужден на экстремизм и попытку организации вооруженного мятежа. Экс-полковник был освобожден от наказания из-за частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

В августе 2017 года Квачкова приговорили к полутора годам колонии строгого режима за видеообращение из исправительного учреждения, где он отбывал наказание по другому делу. Обвинение утверждало, в что в обращении Квачкова содержались призывы к насилию «в отношении представителей государственной власти». Сам экс-полковник вину не признал.

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На полковника Квачкова завели дело о призывах к терроризму

В феврале 2013 года Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, позднее ему смягчили приговор до восьми лет. Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 279 (приготовление к организации вооруженного мятежа), ч. 1 ст. 205-1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) УК РФ. По версии ФСБ, Квачков, будучи подозреваемым по делу о покушении на нынешнего главу «Роснано» Анатолия Чубайса и находясь под подпиской о невыезде, посетил ряд городов России, где вел антиправительственную пропаганду среди военных. Сам экс-полковник это отрицал.

В 2005 году ​экс-полковник ГРУ был арестован по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, возглавлявшего тогда «РАО ЕЭС», но присяжные в 2008 году его оправдали.

Теги: экстремизм, Владимир Квачков, освобождение
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