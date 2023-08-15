branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
Нурмагомедов выразил соболезнования родным погибших в Махачкале Спорт, 12:23
Как зеленый транспорт меняет жизнь в мегаполисах и влияет на рынок труда РБК и ДПиООС, 12:23
Баффет продал 70% пакета гейм-студии Activison и купил бумаги девелоперов Инвестиции, 12:19
Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии Общество, 12:17
Минпром Китая рассекретил характеристики нового седана Exeed Авто, 12:17
Очевидцы рассказали о взрыве на АЗС в Махачкале и его последствиях Общество, 12:15
ПСБ и ВОМЗ подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 12:12
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что находилось на месте взрыва в Махачкале. Карта Общество, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
В Российской премьер-лиге произошла первая в сезоне отставка Спорт, 11:55
Издатель Grand Theft Auto запустит игру с токенами на блокчейне Ethereum Крипто, 11:51
В Турции задержали жену куратора убийцы посла России Политика, 11:48
Путин назвал способ снизить конфронтацию на глобальном уровне Политика, 11:47
Шойгу заявил о попытках Запада сорвать форум «Армия-2023» Политика, 11:44
Общество ,  
0 

Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии
Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 40 тыс. руб. по делу о дискредитации ВС России. Ранее он участвовал в политических передачах на YouTube, критикуя ход боевых действий на Украине
Владимир Квачков
Владимир Квачков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Тверской районный суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию армии на 40 тыс. руб., сообщили РБК в суде.

О том, что в отношении Квачкова завели дело по ст. 20.3.3 КоАП России о дискредитации ВС России, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб., стало известно в середине июля.

Ранее отставной полковник ГРУ дал несколько интервью, где в том числе говорил о ситуации на Украине, а также участвовал в политических передачах на YouTube, выступая с критикой хода военных действий.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но позднее Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет.

Его обвиняли в подготовке к организации вооруженного мятежа (ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК). Квачков вышел на свободу в 2019 году.

Помимо этого, в 2005 году его подозревали в покушении на возглавлявшего тогда компанию РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Под машиной Чубайса взорвалась мина, он не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков

Экс-сотруднику ГРУ и еще двум фигурантам предъявили обвинения в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105). Сам Квачков уверял, что покушение было инсценировкой. В 2008 году их оправдали, так как прокурорам не удалось доказать их вину.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Владимир Квачков дискредитация армии ВС России штраф суд
Материалы по теме
На Квачкова завели дело о дискредитации армии
Политика
Соратников Квачкова приговорили к 10 и 15 годам заключения
Общество
Полиция попросила запретить Квачкову участвовать в массовых мероприятиях
Общество