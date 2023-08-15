Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 40 тыс. руб. по делу о дискредитации ВС России. Ранее он участвовал в политических передачах на YouTube, критикуя ход боевых действий на Украине

Владимир Квачков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Тверской районный суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию армии на 40 тыс. руб., сообщили РБК в суде.

О том, что в отношении Квачкова завели дело по ст. 20.3.3 КоАП России о дискредитации ВС России, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб., стало известно в середине июля.

Ранее отставной полковник ГРУ дал несколько интервью, где в том числе говорил о ситуации на Украине, а также участвовал в политических передачах на YouTube, выступая с критикой хода военных действий.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но позднее Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет.

Его обвиняли в подготовке к организации вооруженного мятежа (ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК). Квачков вышел на свободу в 2019 году.

Помимо этого, в 2005 году его подозревали в покушении на возглавлявшего тогда компанию РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Под машиной Чубайса взорвалась мина, он не пострадал.

Экс-сотруднику ГРУ и еще двум фигурантам предъявили обвинения в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105). Сам Квачков уверял, что покушение было инсценировкой. В 2008 году их оправдали, так как прокурорам не удалось доказать их вину.