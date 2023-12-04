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Политика ,  
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Против Квачкова завели новое дело о дискредитации армии

На отставного полковника ГРУ Квачкова составили протокол о дискредитации армии
В августе Владимира Квачкова уже штрафовали по этой статье на 40 тыс. руб. Дело против полковника зарегистрировал Дорогомиловский суд Москвы 4 декабря
Владимир Квачков
Владимир Квачков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

На отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова составили новый протокол о дискредитации армии.

Дорогомиловский районный суд Москвы 4 декабря зарегистрировал дело против Квачкова В.В. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), следует из карточки дела. Инициалы совпадают с именем Квачкова.

«РИА Новости» в суде уточнили, что речь идет об отставном полковнике Квачкове. Заседание пока не назначено. Что стало поводом для дела, неизвестно.

РБК обратился за комментарием в Объединенную пресс-службу московских судов.

В августе Квачкова уже штрафовали по этой же статье на 40 тыс. руб. Он дал несколько интервью, в которых в том числе говорил о ситуации на Украине, а также участвовал в политических передачах на YouTube, где критиковал то, как ведутся боевые действия.

В сентябре ему также назначили административный надзор до 2029 года, по условиям которого полковнику запрещается участвовать в массовых мероприятиях. Вышедший на свободу в 2019 году Квачков уже был под надзором до февраля этого года, но его досрочно сняли.

Суд запретил Квачкову ходить на массовые мероприятия до 2029 года
Политика
Владимир Квачков

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В 2013 году он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, позднее Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. Его обвиняли в подготовке к организации вооруженного мятежа (ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК). В 2005 году Квачкову также инкриминировали покушение на возглавлявшего тогда компанию РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, но его оправдали присяжные.

В 2017 году отставной полковник был осужден на 1,5 года строгого режима по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом стало размещенное в Сети видеообращение, в котором нашли признаки побуждения к действиям, направленным на насильственный захват власти. С учетом предыдущего приговора Квачков должен был провести в колонии два года, но в феврале 2019 года он вышел на свободу из-за частичной декриминализации статьи.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Елена Степанова Елена Степанова
Владимир Квачков дискредитация армии

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