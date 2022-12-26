Расстрелявшего «вора в законе» в тренажерном зале приговорили к 16 годам

Альберт Гейдаров, известный в криминальном мире как Альберт Рыжий, был застрелен в апреле прошлого года в спортзале в районе Щукино. Следствие считает, что причиной убийства стала борьба за контроль над объектами торговли в Москве

Матлаб Султанов (Фото: Пресс-служба Хорошевского суда)

Московский городской суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 38-летнего выходца из Азербайджана Матлаба Султанова за убийство криминального авторитета Альберта Гейдарова (известен также как «вор в законе» Алик или Альберт Рыжий. — РБК) в тренажерном зале в столичном районе Щукино, сообщает столичная прокуратура.

Суд согласился с доводами обвинения и признал Султанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, наказание — вплоть до пожизненного заключения), ч. 2 ст. 222 УК (незаконные приобретение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказание — до десяти лет заключения со штрафом), ч. 4 ст. 327 УК (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина с целью облегчить совершение другого преступления, наказание — до четырех лет заключения).

Подсудимый вину признал частично, заявив, что совершил преступление не из корыстных побуждений, а из-за личных неприязненных отношений с потерпевшим. Суд также удовлетворил гражданский иск женщины, признанной потерпевшей по делу, о компенсации морального вреда на сумму 2 млн руб.

Обвинитель просил суд назначить Султанову 18 лет лишения свободы.

«Установлено, что организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории иностранного государства, узнал о скором освобождении из мест лишения свободы своего конкурента в криминальных кругах Альберта Гейдарова. С целью устранения возможной угрозы со стороны освобождаемого на сферу своего негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами, расположенными в Москве и Московской области, и, как следствие, уменьшения получаемого финансового дохода, то есть из корыстных побуждений, организатор принял решение о его убийстве», — говорится в сообщении прокуратуры.

Организатор, чье имя не названо, попросил убить Рыжего своих знакомых — Султанова и еще одного мужчину, чье имя следствие также не сообщило. Для этого Султанов, как отмечает прокуратура, заранее арендовал квартиру в жилом комплексе, где жил Рыжий, приобрел абонемент в фитнес-клуб, который тот посещал, а также организовал наблюдение за жертвой.

Днем 12 апреля 2021 года Султанов пришел в тренажерный зал, спокойно приблизился к Рыжему и не менее пяти раз выстрелил ему в голову из пистолета Glock. Жертва скончалась на месте, убийца покинул спортклуб.

Уголовные дела в отношении организатора и сообщника Султанова выделены в отдельное производство, их фигуранты объявлены в федеральный розыск.

«Коммерсант» в прошлом августе сообщил, что в организации убийства Альберта Рыжего подозревают «вора в законе» Намика Салифова, брата еще одного «законника» — Надира Салифова (Лоту Гули). Гули, считавшийся лидером азербайджанского криминального сообщества, был застрелен в Турции за полгода до Рыжего. Издание отмечает, что при расследовании убийства Альберта Гейдарова рассматривалась версия кровной мести.

Султанова задержали в Москве 14 апреля, на второй день после убийства Гейдарова, в арендованной им квартире были проведены обыски.

Гейдарова-Рыжего считали близким к криминальному авторитету Аслану Усояну (Дед Хасан), который был убит в Москве в 2013 году. По информации издания «Фонтанка», Гейдаров пережил три покушения. В 2014-м он был арестован по обвинению в ограблении. В 2016 году суд приговорил Рыжего к семи годам, но уже в июне прошлого года тот был освобожден условно-досрочно. Как отмечает «Прайм Крайм», это первый случай в России, когда действующего «вора в законе» отпустили по УДО.