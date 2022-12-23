Соучастников покушения на певца Авраама Руссо приговорили к 9 и 12 годам колонии

Суд приговорил соучастников покушения на Авраама Руссо к 12 и 9 годам

Авраам Руссо (Фото: АГН «Москва»)

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор Виталию Джуре и Алексею Трясникову по делу о покушении на убийство певца Авраама Руссо и его охранника в 2006 году, сообщили РБК в пресс-службе суда. Обвинительный вердикт присяжные вынесли в ноябре.

Джуру и Трясникова признали виновными по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК (пособничество в покушении на убийство). Первого приговорили к девяти годам лишения свободы, второго — к 12 годам строгого режима.

Еще один фигурант, Михаил Демкин, проходил по ч. 3 ст. 30, пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия). Его признали виновным, но дело прекратили в связи со смертью подсудимого в 2014 году.

Суд частично удовлетворил иск представителя артиста о возмещении морального вреда. Джура и Трясников должны будут выплатить 1 млн руб.

Покушение на Руссо произошло в ночь на 19 августа 2006 года в Москве. По данным следствия, Демкин не менее шести раз выстрелил в Руссо и его охранника, пока они сидели в машине, певец получил четыре огнестрельных ранения в бедро. Джура и Трясников, до этого следившие за Руссо, помогли нападавшему скрыться.

Организатором покушения следователи считают бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который испытывал «личные неприязненные отношения» к Руссо, «отказавшемуся от его личного покровительства».

По данным следствия, Исмаилов поручил своему охраннику найти исполнителей, тот нанял за денежное вознаграждение Демкина, Джуру и Трясникова. Расследование преступления длилось долго, так как получить доказательства причастности Демкина удалось только в 2020 году. Исмаилов находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается.