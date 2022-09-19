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Россиянина задержали за убийство родителей в отеле в Турции

Архивное фото
Архивное фото (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Полиция Турции задержала гражданина России Дмитрия Степанова, которого подозревают в убийстве его родителей — 62-летнего Павла и 64-летней Татьяны Степановых, сообщает турецкая газета Haberturk.

Убийство произошло в номере пятизвездочного отеля в поселке Чолаклы в районе Антальи. По данным газеты, подозреваемый поссорился с родителями, после чего нанес им несколько ударов молотком по голове и другим частям тела, а затем начал душить проволокой. Отец Степанова умер на месте, мать с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она позже также умерла.

Процесс убийства Дмитрий Степанов снимал на видео, пишет Haberturk. Позже подозреваемый снял еще одно видео, где признался в совершении убийства, и потом опубликовал его в соцсети. В этом видео он рассказал, что убил своего отца, так как в детстве тот оскорблял его и избивал, а потом отправил собственного сына в психиатрическую больницу.

РБК направил запросы в пресс-службу посольства России в Турции и пресс-службу полиции Турции.

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Фото:mchsra.info

26 июня в ДТП в Турции погиб еще один российский турист. Авария произошла в городе Аланья. Как сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье, россиянин во время поездки на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения и его сбил автомобиль. В дипведомстве добавили, что вместе со страховой компанией занимаются вопросами репатриации тела.

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