Минстрою предложили связать рост тарифов ЖКХ с доходами

В совете при Минстрое призвали проводить анализ того, какими могут быть тарифы с учетом платежеспособности жителей конкретного региона и не повышать их, если треть населения оплатить коммунальные расходы не в состоянии

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Доходы населения должны учитываться при повышении тарифов на ЖКХ, оценка платежей должна производиться для того, чтобы большинство пользователей могли оплачивать квитанции, а остальные получали адресные субсидии. Такое предложение выдвинул Общественный совет при Минстрое, сообщила «Известиям» глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова. Сейчас при индексации тарифов учитывается только уровень инфляции.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — пояснила она.

Если 30% населения и более не в состоянии оплатить коммунальные тарифы, можно сделать вывод, что в регионе страны «что-то не то с тарифами», платежи в таком случае повышать нельзя, указала Булгакова. По ее мнению, компенсировать нехватку средств следует из федерального бюджета в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), а власти субъекта России должны будут искать способ увеличить благосостояние жителей.

Минстрой в ответ на обращение издания напомнил, что рост тарифов ЖКХ ограничен предельным индексом, который с декабря этого года равен 9%. При этом фактический индекс еще ниже — 6,5% — 7,87%, подчеркнули в министерстве. Там указали на действующие меры поддержки для пенсионеров, многодетных семей, ветеранов боевых действий и других категорий пользователей услугами ЖКХ. Поддержку также оказывают тем, кто тратит на коммунальные платежи более 22% от общего семейного бюджета.

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ назвали предложение Общественного совета при Минстрое хорошей, указав, что доходы населения в последние годы не растут. Член комитета, депутат Александр Якубовский отметил при этом, что инициатива потребует поиска дополнительных источников финансирования. «Отсутствие какой-либо индексации в конечном итоге поставит под вопрос программу модернизации системы ЖКХ, которая ей жизненно необходима», — считает депутат.

В России тарифы на ЖКХ обычно повышают в июле, для регионов страны прежде устаналивались разные предельные индексы повышения. Как следует из данных Росстата, 1 июля 2022 года тарифы на водоотведение по стране выросли на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по электроснабжению — на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 4,1%, на холодное водоснабжение — на 4%. При этом 1 декабря тарифы снова выросли, это повышение перенесли с 1 июля 2023 года, тарифы в следующего году пообещали не повышать. В правительстве объяснили такое решение необходимостью обновить водопроводы, теплотрассы и другие объекты.

Перенос ежегодной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года и ее увеличение отразятся на годовой инфляции в этом и в следующем годах, считают аналитики агентства АКРА. Индексация тарифов окажет влияние и на динамику реальных располагаемых доходов населения — примерно на ту же величину, что и на инфляцию, но со знаком минус, считают в АКРА. Сильнее всего повышение ударит по самому бедному слою населения. По итогам 2022 года Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 12,4%. следует из макропрогноза, параметры которого заложены в основу проекта бюджета на ближайшие три года.



