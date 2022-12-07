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Экономика ,  
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Росстат подсчитал средний рост тарифов на услуги ЖКХ

Росстат: инфляция в России с 29 ноября по 5 декабря составила 0,58%
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рост потребительских цен в России с 29 ноября по 5 декабря ускорился до 0,58%, сообщил Росстат.

На прошлой неделе рост цен составил 0,19% и стал максимальным с начала июля 2022 года, когда статистика отразила одномоментное ежегодное повышение тарифов ЖКУ, или с конца апреля, если исключить этот статистический «выброс» (значения, резко отличающиеся от всех остальных в наборе данных).

1 декабря в России снова проиндексировали тарифы на ЖКУ. Предельный рост цен на коммунальные услуги по всей стране установили на уровне 9%. Минэкономразвития объяснило, что индексацию перенесли с июля 2023 года — в следующем году ее не будет. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек, по подсчетам ведомства, должен был вырасти на 324 руб.

Из новых данных Росстата следует, что тарифы на услуги по снабжению электроэнергией выросли на 8,6%, водоотведение — на 7,9%, холодное водоснабжение — на 7,6%, отопление и горячее водоснабжение — на 6,9%, сжиженный газ — на 6,5%.

Подорожали и продовольственные товары: овощи (огурцы — на 14,2%, свекла — на 2,8%, морковь — на 2,6%, капуста белокочанная — на 2,4%, репчатый лук — на 1,6%, помидоры — на 1%), куриные яйца — на 0,8%, молоко — на 0,4%. Снизились цены на сахар-песок (на 1,3%), гречневую крупу (на 0,6%).

Резко выросли цены на авиаперелеты: стоимость билета в экономкласс увеличилась на 5,7%.

С начала декабря потребительские цены выросли на 0,52%, а с начала года — на 11,71%. Годовая инфляция, согласно оценке Минэкономразвития, составила 12,5%.

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С середины мая до сентября в России фиксировалась дефляция — снижение уровня цен. Центробанк в октябре отмечал, что объявленная 21 сентября частичная мобилизация «будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения».

Теги
Росстат Инфляция рост цен ЖКУ
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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