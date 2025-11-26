Кучерена сообщил, что дефицит сотрудников в органах МВД вырос вдвое

Количество вакансий в органы внутренних дел выросло вдвое, сообщил Радио РБК глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Снижать критерии отбора в полицию не станут, однако совет планирует обратиться за деньгами в Минфин

Анатолий Кучерена (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В МВД России сохраняется острый дефицит кадров — на сегодняшний день незамещенными остаются более 172 тыс. вакансий, рассказал в эфире Радио РБК глава общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, за последние два-три года количество свободных должностей в органах внутренних дел увеличилось примерно вдвое.

Особенно не хватает участковых уполномоченных полиции, отвечающих за охрану общественного порядка и защиту прав граждан на вверенной административной территории. В отдельных регионах их дефицит достигает 66%.

«Если брать, допустим, населенный пункт, где, допустим, должно быть три участковых, а сегодня работает один участковый. Это один, который должен закрыть все вопросы», — сказал Кучерена.

Некомплект личного состава наблюдается и в других подразделениях МВД, напомнил Кучерена. В патрульно-постовой службе он составляет 31%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — почти 25%, в уголовном розыске — 23%, в органах предварительного следствия — 22%. Такие же данные приводил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на коллегии МВД в марте 2025 года.

Тогда же Колокольцев заявил, что из участковых в 2024 году уволился «каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от десяти лет и более».

Основной причиной увольнения со службы Кучерена назвал недовольство сотрудников полиции своим денежным довольствием.

«Его недостаточно все-таки для того, чтобы на каком-то даже минимальном уровне обеспечить жизнь не только одного человека, а жизнь семьи. Поэтому да, самый важный вопрос — это денежное довольствие», — пояснил он.

«Проблему пытаются решать, но результаты медленные. В ближайшее время Общественный совет МВД планирует выработать дополнительные предложения по комплектации», — сказал Кучерена.

Речь не должна идти об ослаблении требований к кандидатам при приеме на работу в полицию, отметил Кучерена. По его словам, следует подумать о дополнительных льготах и «каких-то денежных вознаграждениях». «Это надо применять обязательно, особенно когда речь идет о том, что один сотрудник работает за нескольких сотрудников», — уточнил глава общественного совета.

Совет рассматривает возможность обратиться в Минфин за финансовой поддержкой. «Готовы как общественный совет при МВД России просить [министра финансов] Антона Силуанова, чтобы выделяли побольше денег», — отметил Кучерена.

В МВД не впервые жалуются на острый дефицит кадров. Проблемы с достижением планового показателя по укомплектованности личным составом наблюдаются с конца 2010-х годов.

Как следует из отчетов по исполнению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в 2018 году уровень укомплектованности составил 92,6%, в 2019-м — 92,1%, в 2020-м — 92,5%, в 2021-м — 90,8%.

В ноябре 2022 года Колокольцев сообщил о некомплекте в 90 тыс. личного состава. В августе 2023-го он назвал дефицит кадров критическим и предупредил, что это может сказаться на уровне преступности. Одним из вариантов решения проблемы министр назвал предоставление жилья сотрудникам, в первую очередь участковым в регионах.

Через год кадровая проблема усугубилась. В органах уже не хватало 152 тыс. сотрудников, заявил в мае 2024-го глава МВД. Так, в Москве, по его словам, некомплект участковых уполномоченных полиции составил 75%.