Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

Само МВД никак не объяснило снижение уровня укомплектованности в 2018 году. С 2017 года министерство не предоставляет обоснований отклонения фактического значения от планового. А, например, еще в 2015 году МВД объясняло неисполнение кадровой цели сокращением финансирования ведомства и снижением предельной штатной численности органов внутренних дел согласно указу президента. РБК направил запрос в МВД.

МВД провел плохую информационную работу, часть сотрудников действительно испугались возможного увеличения стажа выслуги лет и приняли решение уйти со службы, но главная причина в другом — люди просто не хотят продолжать работать в этой системе, они ждут истечения положенного срока выслуги, чтобы уволиться и устроиться на работу на гражданке, полагает председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Сотрудников утром, днем и ночью могут вызвать, не дать отгул или отпуск; им также запрещен выезд за границу, сказал он. «Кому это понравится? Поэтому люди увольняются», — заключил Пашкин.

Основания для прекращения службы в органах внутренних дел — увольнение сотрудника или же его гибель. Сотрудник МВД увольняется со службы в связи с завершением или расторжением контракта. Контракт может быть расторгнут, а сотрудник органов внутренних дел может быть уволен либо по собственной инициативе, либо в связи с грубым нарушением служебной дисциплины или же по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Пенсионная реформа не затронула силовиков

Правительство объявило о повышении пенсионного возраста в России в июне прошлого года. На тот момент первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти обсуждают и изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур. «Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть и с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений», — сказал Силуанов.

В октябре президент подписал закон о поэтапном увеличении возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин с 2019 года. В документе ничего не говорится об увеличении стажа выслуги лет, дающей право на выход на пенсию, для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств (МВД, Росгвардия, ФСИН). Пенсионная реформа никак их не затронула, стаж выслуги лет остался неизменным.

Закон о «военных» пенсиях был подписан президентом Борисом Ельциным в феврале 1993 года. Военнослужащие и сотрудники силовых органов, в том числе органов внутренних дел, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы. Право на пенсию по выслуге лет имеют также уволенные в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья и сокращенные, но достигшие возраста 45 лет. Они должны иметь общий трудовой стаж 25 лет, из которых как минимум 12,5 года были отданы службе.

Ежегодное сокращение штата

Президент Владимир Путин практически ежегодно сокращает предельную штатную численность органов внутренних дел. Последнее изменение произошло в декабре 2017 года, когда президент подписал указ о снижении предельной численности штата МВД с 1 января 2018 года до 894,9 тыс. человек. Таким образом, по итогам прошлого года численность сотрудников МВД не превышала 828,65 тыс. человек (исходя из уровня укомплектованности 92,6%).

Годом ранее, в сентябре 2016 года, глава государства сократил предельную численность штата МВД практически на 100 тыс. человек — 10%, штатная численность была установлена в количестве 904,9 единиц. В 2015 году предельная численность сотрудников внутренних органов была снижена до 1 млн человек, а в 2014 году численность была определена на уровне 1,113 млн человек.

В августе 2019 года Владимир Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания сотрудников органов внутренних дел на службе: для майоров и подполковников полиции он был поднят с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генералов — с 60 до 65 лет (то есть им было дано право служить дольше). Однако новый закон никак не изменил нормы по выслуге лет, и все сотрудники, желающие выйти на пенсию, смогут сделать это в предусмотренные действующим законодательством сроки, подчеркивали в Госдуме. Увеличение предельного возраста, по замыслу властей, должно было решить вопрос недокомплекта штатной численности МВД России и его территориальных органов.