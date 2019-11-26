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Мосгорсуд отпустил из-под стражи замглавы Росалкогольрегулирования
Ирина Голосная (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу заместителя директора Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь инстанции Ульяна Солопова.

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Москвы на решение об аресте Голосной, уточнила Солопова. «Суд постановил Голосную освободить из-под стражи, необходимые документы сегодня будут направлены в СИЗО», — сказала пресс-секретарь.

В понедельник Пресненский суд столицы арестовал Голосную по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и нанесении ущерба в 58 млн руб. Обвинение связано с одной из пивоваренных компаний. По мнению СКР, действия Голосной позволили этой компании производить пиво, не отчитываясь об этом через Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), что привело к недоимке налогов.

Уже после оглашения постановления прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела против Голосной, сочтя его незаконным.

Голосную и нескольких ее подчиненных задержали после обысков 21 ноября. В суде представитель СКР утверждала, что показания против замглавы ведомства дал в том числе врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному округу Сергей Пальцев и руководитель отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов, однако подтверждающих это протоколов суду предоставить не смогла. В итоге суд был вынужден на три дня продлить срок задержания Голосной, чтобы следствие могло предоставить дополнительные материалы.

В Росалкогольрегулировании отказывались комментировать задержание высокопоставленных сотрудников ведомства.

В декабре 2018 года в международный розыск был объявлен бывший многолетний глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян: его подозревают в причастности к хищению из ОФК Банка 14 млрд руб.

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