СМИ узнали об отмене дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

Арестованная до 20 января чиновница в ближайшее время может выйти на свободу

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Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков Олег Манаков своим постановлением признал незаконным решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщает «Коммерсантъ». Это означает, что чиновница, которую суд отправил в СИЗО до 20 января, в ближайшее время может выйти на свободу.

Решение прокуратуры может быть обжаловано Главным следственным управлением Следственного комитета России.

Ранее сама Голосная указывала, что претензии к ней не опирались на закон, поскольку в настоящее время в документах не закреплены требования, по которым возникли вопросы у следователя. По ее словам, позиция последнего является его личным мнением.

РБК направил запрос в пресс-службу Прокуратуры Москвы.

Сотрудники ФСБ доставили Голосную на допрос в СК 21 ноября. Перед этим были задержаны несколько сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, включая врио главы управления Сергея Пальцева и руководителя отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова. На следующий день чиновнице были предъявлены обвинения в злоупотреблениях должностными полномочиями в составе организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК).