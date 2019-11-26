Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 63,76 (+0,05) Quote, 25 ноя, 13:02
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 70,31 (-0,21) Quote, 25 ноя, 13:02
На Украине напали на чиновника из-за требования выключить песню Газманова Общество, 01:59 Глава Минэнерго Украины назвал приоритетом подписание газового контракта Политика, 01:51 Киев и Москва отчитались о разговоре Путина и Зеленского Политика, 01:33 Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в» Технологии и медиа, 01:10 «Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России Экономика, 01:03 СМИ узнали об отмене дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования Общество, 00:51 ВСУ провели в Донбассе учения танковых подразделений резерва ООС Политика, 00:46 В Москве ребенок упал из окна дома на козырек магазина Общество, 00:18 Трамп наградил участвовавшего в ликвидации лидера ИГ пса Политика, 00:05 Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету Экономика, 00:00 Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд Технологии и медиа, 00:00 Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок Финансы, 00:00 СМИ узнали о госпитализации экс-главы Коми из СИЗО «Лефортово» Общество, 25 ноя, 23:54 Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за нехватки снега Общество, 25 ноя, 23:48
Общество ,  
0 
СМИ узнали об отмене дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования
Арестованная до 20 января чиновница в ближайшее время может выйти на свободу
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков Олег Манаков своим постановлением признал незаконным решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщает «Коммерсантъ». Это означает, что чиновница, которую суд отправил в СИЗО до 20 января, в ближайшее время может выйти на свободу.

Решение прокуратуры может быть обжаловано Главным следственным управлением Следственного комитета России.

Ранее сама Голосная указывала, что претензии к ней не опирались на закон, поскольку в настоящее время в документах не закреплены требования, по которым возникли вопросы у следователя. По ее словам, позиция последнего является его личным мнением.

РБК направил запрос в пресс-службу Прокуратуры Москвы.

Сотрудники ФСБ доставили Голосную на допрос в СК 21 ноября. Перед этим были задержаны несколько сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, включая врио главы управления Сергея Пальцева и руководителя отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова. На следующий день чиновнице были предъявлены обвинения в злоупотреблениях должностными полномочиями в составе организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК).

По информации следствия, злоупотребления связаны с «дачей указаний о непроведении запланированных мероприятий» и выводом выделенных на них средств.

«Коммерсантъ» уточняет, что в вину Голосной вменялось указание передать одной из компаний оборудование для передачи данных в ЕГАИС, которое не соответствовало стандартам. Это могло бы позволить этой компании недоплатить налогов на 58 млн руб.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Росалкогольрегулирование
Материалы по теме
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
Общество
СК в суде раскрыл детали обвинения замглавы Росалкогольрегулирования
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter