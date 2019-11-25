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СК в суде раскрыл детали обвинения замглавы Росалкогольрегулирования
Заместитель главы ведомства Ирина Голосная взята под стражу до 20 января 2020 года. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Ирина Голосная (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Злоупотребления должностными полномочиями, в которых Следственный комитет (СК) обвинил заместителя главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную, связаны с одной из пивоваренных компаний. Об этом в понедельник заявил в Пресненском суде Москвы представитель следствия, передает «РИА Новости».

По данным следствия, Голосная знала, что оборудование компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Но, несмотря на это, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы. Те исполнили приказ «из карьеризма и желания выслужиться», цитирует агентство озвученные в суде материалы СК.

По данным следствия, благодаря действиям Голосной компания смогла производить пиво, не отчитываясь об этом через ЕГАИС, и избежала уплаты налогов на общую сумму 58 млн руб.

В связи с этим СК попросил суд избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виду взятия под стражу. Суд ходатайство удовлетворил.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Голосной Ирины Геннадьевны в виде заключения под стражу до 20 января 2020 года», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Голосную 21 ноября доставили на допрос в СК сотрудники ФСБ. Накануне были задержаны сотрудники управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Среди них был врио главы управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. 21 ноября Пальцев был заключен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: Росалкогольрегулирование
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