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Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком с 50 руб.
Размер пособия был установлен еще в 1994 году. Премьер предложил поднять его, но увеличенные выплаты получат не все
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет должно быть повышено до прожиточного минимума по региону.

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», — приводит слова премьера ТАСС.

Сейчас размер пособия определен президентским указом от 1994 года. Он составляет 50 руб.

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В России определяют прожиточный минимум на уровне федерации и в каждом из субъектов. Показатель основан на оценке минимальной потребительской корзины.

По данным Росстата на 14 июня, прожиточный минимум для всего населения России составляет 10,2 тыс. руб., для трудоспособного населения — 11 тыс., для пенсионеров — 8,4 тыс., для детей — почти 10 тыс. В регионах эти цифры различаются.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Дмитрий Медведев, пособие
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