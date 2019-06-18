Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком с 50 руб.

Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком с 50 руб.

Размер пособия был установлен еще в 1994 году. Премьер предложил поднять его, но увеличенные выплаты получат не все

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет должно быть повышено до прожиточного минимума по региону.

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», — приводит слова премьера ТАСС.

Сейчас размер пособия определен президентским указом от 1994 года. Он составляет 50 руб.

В России определяют прожиточный минимум на уровне федерации и в каждом из субъектов. Показатель основан на оценке минимальной потребительской корзины.