Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Госдума по итогам трех чтений приняла законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законом вносятся изменения в ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Сегодня такое право есть у семей, в которых размер дохода не превышает 1,5-кратную величину. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с принятием закона выплаты смогут получить около 70% российских семей.

Кроме того, увеличивается срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка. Так, заявление о пособии можно подать до трех лет, сейчас этот срок составляет только 1,5 года.

Расходы на реализацию закона в 2020 году составят 74,9 млрд руб., из них дополнительно к запланированным средствам потребуется еще 16,5 млрд руб., уточняется на сайте Думы.

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об увеличении выплат на одного ребенка с 50 руб. до 10 тыс. руб. По словам главы правительства, это «адресная мера поддержки в рамках большого демографического пакета».