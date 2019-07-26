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3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Совет Федерации одобрил законопроект, увеличивающий количество малообеспеченных семей, которые смогут получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка. Трансляция заседания Совфеда опубликована в YouTube.

Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет. Сейчас выплаты получают семьи с доходом в полтора прожиточных минимума на детей в возрасте до полутора лет.

Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении 24 июля. Пособие начнут выплачивать с 1 января 2020 года в размере прожиточного минимума ребенка по региону.

В конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о повышении выплат на одного ребенка с 50 руб. до 10 тыс. руб. Он отмечал, что это «адресная мера поддержки в рамках большого демографического пакета», о котором шла речь на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Теги: Совет Федерации, пособия, дети
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