Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Совет Федерации одобрил законопроект, увеличивающий количество малообеспеченных семей, которые смогут получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка. Трансляция заседания Совфеда опубликована в YouTube.

Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет. Сейчас выплаты получают семьи с доходом в полтора прожиточных минимума на детей в возрасте до полутора лет.

Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении 24 июля. Пособие начнут выплачивать с 1 января 2020 года в размере прожиточного минимума ребенка по региону.

В конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о повышении выплат на одного ребенка с 50 руб. до 10 тыс. руб. Он отмечал, что это «адресная мера поддержки в рамках большого демографического пакета», о котором шла речь на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.