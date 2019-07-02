Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

С января следующего года малоимущие семьи, которые воспитывают детей от полутора до трех лет, должны получить повышенные выплаты, отметил глава государства

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить все для того, чтобы с января 2020 года начать выплачивать пособия малоимущим семьям на детей от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка для каждого отдельно взятого региона. Об этом говорится в перечне поручений, который глава государства дал по итогам прямой линии.

«Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России», — говорится в документе.

На пособия могут претендовать семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в каждом субъекте.

В документе уточняется, что вся работа должна быть завершена в срок до 1 октября 2019 года.