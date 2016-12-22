Полиция допустила возбуждение уголовного дела против рэпера Хаски

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении имущества против рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов), который читал рэп на крыше автомобиля. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в полицию поступило заявление от владелицы автомобиля, которая сообщила о повреждении лобового стекла и крыши. В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Статья предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении рэпера составлены три протокола по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП (отказ от прохождения медосвидетельствования).

Ранее источники РБК и «РБК Краснодар» в правоохранительных органах рассказали, что против Хаски уже возбудили уголовное дело. Менеджер артиста Андрей Орехов и его адвокаты заявили, что у них нет такой информации. Источник «РБК Краснодар» в правоохранительных органах также сообщал, что полиция проводит лингвистическую экспертизу текстов рэпера на наличие в них экстремизма. По его словам, руководство краснодарского клуба, где должен был состояться концерт рэпера, ранее предупредили о нежелательности мероприятия.

Рэпера Хаски задержали 21 ноября в клубе Bounce в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. После этого стало известно, что предстоящий концерт музыканта в Волгограде отменен.