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Адвокат рэпера Хаски сообщил о трех административных протоколах
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Адвокат рэпера Хаски сообщил о трех административных протоколах
Общество, 09:24
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Адвокат рэпера Хаски сообщил о трех административных протоколах

Полиция составила три административных протокола на рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски), задержанного накануне в Краснодаре у клуба Bounce, где должен был пройти концерт. Об этом сообщает РБК-Краснодар со ссылкой на адвоката исполнителя Алексея Аванесяна.

По его словам, против рэпера составили протоколы по ч.1 ст. 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах), ч.2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти) и ч.1 ст. 6.9 КоАП (отказ пройти медицинское освидетельствование).

Судебное слушание состоится 22 ноября, максимальное наказание по каждой статье составляет до 15 суток ареста. Представитель клуба Royal Bar сообщил «РИА Новости», что концерт Хаски в Волгограде, запланированный на 23 ноября, отменен. По его словам, фанаты раскупили около 1 тыс. билетов, деньги им вернут 23 ноября.

Рэпера задержали накануне у входа в клуб Bounce в Краснодаре. «Нам выключили электричество в клубе, люди вышли из клуба, собралась толпа, мы к ней вышли. И как только вышли, то произошло задержание», — сообщал РБК менеджер музыканта Андрей Орехов. По словам координатора правозащитного проекта «Открытой России» Полины Немировской, полиция задержала исполнителя из-за того, что он стоял на крыше машины и мог его повредить. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РБК сообщили, что у них нет информации о задержании рэпера Дмитрия Кузнецова.

Теги: рэпер , задержание , Краснодар
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