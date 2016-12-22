Венесуэла отдаст $1,4 млрд ради сохранения заложенного «Роснефти» актива

Венесуэла сохранит контроль над американской «дочкой» нефтяной госкомпании PDVSA (49,9% акций Citgo находятся в залоге у «Роснефти»). Взамен Каракас выплатит канадской Crystallex $1,4 млрд за национализацию активов компании

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Правительство Венесуэлы достигло соглашения с канадской компанией Crystallex International Corp. по урегулированию спора, в результате которого к кредиторам мог перейти контроль над «дочкой» венесуэльской госкомпании PDVSA — Citgo Petroleum, пишет The Wall Street Journal.

Citgo управляет тремя расположенными в США нефтеперерабатывающими заводами, а также сетью АЗС, трубопроводов и терминалов. Это крупнейший актив Венесуэлы за пределами страны. Канадская Crystallex добивается от Венесуэлы компенсации на $1,4 млрд по решению Международного арбитража.

Глава Crystallex Роберт Фунг заявил в воскресенье, 25 ноября, что Венесуэла уже провела выплату в виде $500 млн наличными и в виде ликвидных ценных бумаг. Оставшуюся сумму Каракас должен будет выплатить в рассрочку до начала 2021 года. Кроме того, до 10 января 2019 года правительство Венесуэлы должно будет представить залог, который послужит обеспечением для оставшейся суммы. Если залог не будет представлен, Crystallex сможет возобновить процесс конкурсной продажи Citgo.

Судебное разбирательство между Каракасом и целым рядом зарубежных компаний стало результатом политики национализации, которую Каракас проводит с 1999 года. В 2007 году национализация коснулась активов иностранных компаний, которым предлагалось стать миноритарными партнерами в совместных с государством предприятиях. Канадской Crystallex принадлежал золотодобывающий рудник, который был экспроприирован Венесуэлой в 2011 году. Суд в 2016 году обязал Каракас выплатить канадской компании $1,4 млрд.

Добиваясь выплаты этих средств, Crystallex подала иск к Citgo в федеральный суд США, мотивируя свое решение тем, что компанией владеет государственная PDVSA, фактически являющаяся альтер эго Венесуэлы. Кроме того, это единственный крупный актив страны за ее пределами.

В 2018 году суд разрешил Crystallex конфисковать акции американской материнской компании Citgo, что является первым шагом на пути к продаже компании. Окончательное решение по этому вопросу должен был вынести судья в штате Делавэр в конце декабря, отмечает Reuters.

В ноябре 2016 года компания Rosneft Trading, швейцарская «дочка» «Роснефти», получила залоговые права на 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения по кредиту размером около $1,5 млрд, выданному Венесуэле в 2016 году.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, урегулирование спора Citgo и Crystallex не скажется на залоговых правах компании на Citgo. «Не скажется никаким образом. Citgo — это залог на залог, дополнительное залоговое обеспечение наших кредитов. Мы не собираемся управлять Citgo, но можем продать в крайнем случае в обеспечение кредита. Но таких проблем у нас нет. Венесуэла платит», — сказал он РБК.

Отвечая на вопрос о новых кредитах Венесуэле со стороны «Роснефти», он отметил, что компания работает с PDVSA в совместных проектах, например по разработке месторождений на шельфе, на деятельность которых она направляет средства. Он не стал комментировать, предоставляла ли компания новые денежные кредиты венесуэльским партнерам.

Венесуэла, страдающая от инфляции и экономического кризиса, испытывает сложности с выплатой долгов, но твердо намерена сохранить заводы Citgo — ценный стратегический актив за пределами страны, отмечает The Wall Street Journal.

В августе 2018 года венесуэльская PDVSA заключила мировое соглашение с другим кредитором Citgo — американской компанией ConocoPhillips. В рамках соглашения PDVSA обязалась выплатить американской компании компенсацию в размере около $2 млрд, в ответ Conoco откажется от судебных разбирательств о взыскании активов PDVSA, в том числе находящихся на островах в Карибском море. В октябре в рамках этого соглашения Citgo выплатила Conoco $345 млн наличными и в виде сырьевых товаров.

В октябре соглашения на $1,3 млрд с Венесуэлой достигла еще одна золотодобывающая канадская компания, Rusoro Mining Ltd., отмечает Reuters.