Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс Моснарбанк

ВТБ и Газпромбанк ведут переговоры о продаже контрольного пакета Еврофинанс Моснарбанка, почти половиной которого владеет госфонд Венесуэлы. На покупку есть несколько претендентов, говорят источники РБК

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ВТБ и Газпромбанк ведут переговоры с несколькими заинтересованными инвесторами о продаже принадлежащих им блокпакетов (25% плюс одна акция у каждого) в АКБ «Еврофинанс ​Моснарбанк», сообщили РБК два источника, близких к сторонам переговоров, и подтвердил инвестбанкир, знающий о подготовке сделки.

«Еврофинанс» продается, — рассказал источник РБК, близкий к одному из участников переговоров. — Есть несколько претендентов: и российские, и зарубежные». Еще один источник, представляющий интересы другого участника переговоров, говорит о четырех заинтересованных в приобретении акций Еврофинанс Моснарбанка претендентах. «Переговоры идут, но говорить о результатах рано. Сделки может не быть», — подчеркнул он.

О переговорах по продаже Еврофинанс Моснарбанка осведомлен и инвестбанкир, знающий о подготовке сделки от своих коллег. По его данным, речь идет о консолидации новым инвестором пакетов акций банка, которыми владеют структуры ВТБ и Газпромбанка. «Участвующие в переговорах потенциальные инвесторы заинтересованы в первую очередь в опыте Еврофинанс Моснарбанка по структурированию сложных международных сделок», — объясняет банкир.

РБК ожидает ответа от Газпромбанка, ВТБ и Еврофинанс Моснарбанка.

Акционерами АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», который с 2011 года функционирует как российско-венесуэльский банк, выступают государственный венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков Венесуэлы) c долей 49,99%, Газпромбанк и его дочернее общество «Новфинтех» (суммарно 25% плюс одна акция), а также банк ВТБ и его зарубежные структуры ITC Consultants (Cyprus) и VTBBank (Europe) (в общей сложности 25% плюс одна акция).

Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе Еврофинанс Моснарбанка для финансирования совместных проектов в 2009 году, когда президентом Венесуэлы был Уго Чавес (с 1999 по 2013 год). Соглашение об учреждении в Москве российско-венесуэльского народного банка развития было подписано в декабре 2011 года тогда вице-премьером РФ Игорем Сечиным и министром планирования и финансов Венесуэлы Хорхе Джордани.

Банк должен был стать площадкой для совместных с Россией международных проектов Венесуэлы и, возможно, получить наднациональный статус, напоминает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Васильев. «Но эти планы так и не были реализованы, и банк работает [в] последние годы без определенной стратегии», — говорит он.

Бизнес банка уже несколько лет, по сути, находится в законсервированном состоянии: кредитный портфель и активы практически не растут, а сам банк в основном сфокусирован на расчетном бизнесе, отмечает Васильев. На 1 октября Еврофинанс-Моснарбанк занимал 96-е место среди российских банков по активам (57,9 млрд руб.) в рэнкинге «Банки.ру».

По итогам 2017 года банк был вынужден зафиксировать убытки по находившимся в его портфеле госбумагам Венесуэлы, допустившей дефолт по своим облигациям. Резерв под обесценение портфеля венесуэльских бумаг на общую сумму 3,4 млрд руб. был создан в размере 2,9 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. В активах банка остался лишь незначительный объем кредитного риска Венесуэлы — менее 10% от капитала, говорит Васильев из Fitch. «По нашим оценкам, качество активов у банка хорошее», — отметил он.

В последнее время Еврофинанс Моснарбанк используется руководством Венесуэлы для того, чтобы обойти введенные против президента страны Николаса Мадуро и его окружения американские санкции, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, венесуэльские чиновники инициируют проведение международных транзакций через «Еврофинанс».