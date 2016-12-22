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PDVSA выплатит $2 млрд за национализацию Conoco в Венесуэле
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PDVSA выплатит $2 млрд за национализацию Conoco в Венесуэле
Бизнес, 18:10
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PDVSA выплатит $2 млрд за национализацию Conoco в Венесуэле

Американская компания ConocoPhillips и венесуэльская PDVSA заключили мировое соглашение по делу о национализации Венесуэлой активов компании из США, сообщается на сайте Conoco.

В рамках соглашения PDVSA выплатит американской компании около $2 млрд компенсаций, при этом первый платеж в размере $500 млн должен поступить в течение 90 дней с момента подписания мирового соглашения.

В ответ Conoco откажется от судебных разбирательств о взыскании активов PDVSA, в том числе находящихся на островах в Карибском море.

С 1999 года в Венесуэле началась национализация работающих в стране предприятий. Власти государства объяснили необходимость таких действий борьбой с бедностью. В 2007 году национализация коснулась активов иностранных компаний, которым предлагалось стать миноритарными партнерами в совместных с государством предприятиях.

Reuters узнал о планах Conoco получить активы PDSVA из-за суда на $2 млрд
Бизнес

Exxon Mobil и ConocoPhillips отказались от национализации и направили иски в международный арбитраж. В апреле суд обязал PDVSA выплатить ConocoPhillips $2,4 млрд. По данным Reuters, американская компания рассчитывала получить активы PDVSA в Карибском море в рамках компенсаций. Источники агентства отметили, что объекты венесуэльской компании на островах Бонэйр и Синт-Эстатиус крайне важны для экспорта нефти из Венесуэлы.

В мае суд на острове Кюрасао разрешил конфисковать в пользу Conoco венесуэльские активы, расположенные на нем.

Теги: Венесуэла , PDVSA , ConocoPhillips
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