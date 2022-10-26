Экс-главреда Tatler обвинили в вымогательстве по делу директора Собчак

Ариану Романовскому грозит до 15 лет лишения свободы, суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Журналиста задержали по делу коммерческого директора Ксении Собчак, которого тоже подозревают в вымогательстве

Ариан Романовский (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Бывшего главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет лишения свободы), Тверской суд 26 октября рассмотрит ходатайство о его аресте, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Гаджи Алиева. Вину журналист не признает.

РБК обратился за комментарием к Гаджи Алиеву.

Ранее стало известно, что Романовского задержали по делу коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, которого тоже подозревают в вымогательстве. Источник РБК уточнил, что дело Суханова связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной личности или компании.

Ранее обыски прошли в доме самой Собчак в Подмосковье. 26 октября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что журналистку собирались задержать, но ей удалось скрыться. По данным агентства, в ночь с 25 на 26 октября она выехала в Литву через Белоруссию, предварительно купив авиабилеты в Дубай и Турцию, «чтобы запутать оперативников».

Романовский был главным редактором журнала Tatler с 2021 года, до этого он работал редактором в этом издании и в GQ. Оба журнала входят в издательский дом Condé Nast, который в начале марта приостановил работу в России, а в апреле решил прекратить издавать свои журналы в стране, сославшись на спецоперацию на Украине и закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии.