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Путин поручил разработать меры поддержки детей должников по алиментам

Правительство должно предложить новые виды адресной помощи таким детям. Поручение Путина направлено на достижение национальной цели о сохранении населения России
Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить новые виды адресной поддержки детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Поручение входит в перечень мер по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета и опубликовано на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», — говорится в тексте поручения.

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При этом правительство должно предусмотреть сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для тех, кто не выплачивает алименты в полном размере.

Срок исполнения поручения до 1 августа 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Поручение Путина должно помочь в достижении национальной цели развития России, которая обозначена как «сохранение населения, здоровья и благополучия людей».

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В октябре прошлого года Министерство юстиции подготовило законопроект, который предусматривал ужесточение ответственности за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. В Минюсте пояснили, что сейчас должник может избежать наказания, если выяснится, что он, хоть и нерегулярно, но переводил «несущественные выплаты». Как указали в ведомстве, размер этих выплат может быть ниже назначенного судом или другими документами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле заявила, что россияне задолжали по алиментам в общей сложности 156 млрд руб. В то же время, по ее словам, собираемость алиментов в России улучшилась.

В феврале издание «Известия» со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) писало, что с 2012 года по 2019 год долги по алиментам в России выросли в семь раз. В прошлом году их размер составлял 152 млрд руб.

Автор
Анна Громова
алименты Владимир Путин дети
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