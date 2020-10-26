Путин поручил разработать меры поддержки детей должников по алиментам

Правительство должно предложить новые виды адресной помощи таким детям. Поручение Путина направлено на достижение национальной цели о сохранении населения России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить новые виды адресной поддержки детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Поручение входит в перечень мер по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета и опубликовано на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», — говорится в тексте поручения.

При этом правительство должно предусмотреть сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для тех, кто не выплачивает алименты в полном размере.

Срок исполнения поручения до 1 августа 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.