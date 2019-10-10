Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 09 окт, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 09 окт, 13:19
Сенаторы в США предложили санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии Политика, 00:24 Следовавший из Москвы в Ставрополь самолет сел в Минводах из-за тумана Общество, 00:06 Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов Общество, 00:02 Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Политика, 00:00 Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии Политика, 09 окт, 23:50 Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб Спорт, 09 окт, 23:36 В Башкирии на химзаводе обрушилась стенка резервуара Общество, 09 окт, 23:21 В США арестовали сотрудника разведки за передачу СМИ засекреченных данных Общество, 09 окт, 23:16 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 09 окт, 23:16 Байден впервые выступил с поддержкой импичмента Трампу Политика, 09 окт, 23:15 Военная операция Турции в Сирии. Главное Политика, 09 окт, 23:14 Зеленский договорился с главой МИД Нидерландов о завершении дела МН17 Политика, 09 окт, 23:08 Зачем Mail.Ru Group и Alipay создают СП в сфере электронных платежей Pro, 09 окт, 23:01 Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб. Политика, 09 окт, 22:52
Общество ,  
0 
Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В Минюсте напомнили, что статьей устанавливается ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно.

Сейчас в возбуждении такого дела могут отказать, если должник изредка, не регулярно, но все же проводит «несущественные выплаты». При этом их размер ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами, говорится в сообщении Минюста.

Законопроект, который будет внесен, должен исключить «такую возможность уклонения от уголовной ответственности».

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter