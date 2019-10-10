Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В Минюсте напомнили, что статьей устанавливается ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно.

Сейчас в возбуждении такого дела могут отказать, если должник изредка, не регулярно, но все же проводит «несущественные выплаты». При этом их размер ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами, говорится в сообщении Минюста.

Законопроект, который будет внесен, должен исключить «такую возможность уклонения от уголовной ответственности».

Материал дополняется