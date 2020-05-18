Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

До сих пор подлежащие защите выплаты в пользу гражданина никак не выделялись в общей массе доходов. Обычно судебные приставы для взыскания задолженности обращаются в банки, где обслуживается должник, и банки по исполнительному листу списывают со счетов клиента требуемую сумму. В результате проблема некорректных списаний неприкосновенных денег была массовой, писал РБК. «Банк не мог и не обязан был разбираться, к какой категории доходов относятся эти средства», — отмечает партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Даханаго Нагоева. По новому закону с 1 июня сотрудники, осуществляющие государственные соцвыплаты, и работодатели обязаны будут указывать код видов доходов, чтобы банк видел, что их нельзя списать по исполнительному листу.

Как маркировать алименты

Банки готовы фильтровать доходы клиентов, но есть проблема, говорит Сергей Клименко, основной вопрос касается переводов физлиц, например алиментов. По его словам, речь идет не о случаях, когда судебный пристав через работодателя принудительно добивается выплаты алиментов, а о случаях, когда сам гражданин добровольно платит. «Условно, у родителей ребенка может быть нотариальное соглашение, по которому один из них добровольно переводит определенную сумму на конкретный счет. Когда физлицо платит алименты самостоятельно, оно не указывает код вида дохода», — поясняет юрист.

В связи с этим возникает вопрос, обязан ли клиент маркировать перечисление средств согласно новым поправкам. Если да, тогда банки должны доносить до своих клиентов эту информацию, указывает начальник правового управления АБР. Большинство банковских клиентов не знают о подобной маркировке — они переводят деньги по номеру телефона, и у них нет возможности указать код вида дохода. «Максимум, клиент может написать сообщение получателю», — добавляет Клименко.

По оценкам АБР, 95% алиментных переводов клиентам крупных банков — выплаты на содержание детей. Кредитные организации опасаются, что, несмотря на поправки, жалобы клиентов на некорректные списания не прекратятся. Банки будут подвергаться административной ответственности, подчеркивает Клименко: «Так называемый иммунитет клиента от некорректного зачисления и списания средств в счет долга так и не появится».

Представители ВТБ и Россельхозбанка сообщили РБК, что их системы готовы фильтровать денежные поступления на счета клиентов, чтобы защищать социальные пособия и алименты от взыскания, но организации по-разному будут проверять назначения платежей физлиц.

ВТБ доработал свои сервисы, чтобы у клиентов была возможность указать код вида доходов в расчетном документе. «Появится новое поле «тип перевода», которое будет иметь фиксированный выпадающий список трех вариантов источников. Ответственность за указание и корректность кода вида дохода несет плательщик. При отсутствии информации о коде такие денежные средства не будут иметь иммунитет перед арестом или взысканием», — пояснил представитель банка.

В Россельхозбанке считают, что указание кода вида дохода — обязанность самого клиента. «Банк заинтересован довести такую информацию до своих клиентов-физлиц путем размещения необходимой информации, например, на сайте банка», — сообщил представитель РСХБ.

Другие крупные банки и ЦБ не ответили на запросы РБК.

Какие могут возникнуть риски у банков

Пресс-служба Минюста не прокомментировала, как должны действовать банки, если клиенты не указывают информацию об алиментах или иных социальных выплатах в назначении платежей, процитировав лишь содержание поправок, внесенных в закон «Об исполнительном производстве». В ведомстве также не пояснили, будет ли нести банк ответственность, если, например, спишет алименты без маркировки.

Сейчас по закону, если банк не проведет операцию по исполнительному листу, ему грозит штраф в размере 50% от суммы требований, но не более 1 млн руб. (ст. 17.14 КоАП). Если кредитная организация допустит ошибку и неправомерно спишет средства клиента, его можно привлечь к гражданско-правовой ответственности, напоминает Нагоева: «На сумму, необоснованно списанную со счета, банк обязан уплатить проценты. Размер процентов обычно определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды».

Вопрос маркировки платежей физлиц вряд ли можно решить как с технической, так и с правовой точки зрения, считает Нагоева. «Безусловно, в сообщении или в комментариях к этим переводам гражданин может указать, что это алименты или денежные средства, которые он перечисляет в связи с причинением вреда здоровью другому гражданину. Однако вряд ли банк обязан обращать на этот комментарий внимание и считать его маркировкой. Более того, возникает проблема с действительным определением назначения платежа, является ли этот перевод алиментами или займом», — поясняет юрист.

Партнер коллегии адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Антон Пуляев считает, что банки не должны нести ответственность, если платеж физлицу останется без маркировки. «И это проблема не банка, а лица, переводящего денежные средства должнику, и должника. Но другой вопрос: как проверить банку добросовестность лица, переводящего денежные средства должнику, допустим, алименты?» — говорит юрист. Он не исключает, что для этого банкам придется запрашивать у клиентов дополнительные доказательства и документы.