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Матвиенко назвала общую сумму задолженности по алиментам в России

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Россияне задолжали по алиментам 156 млрд руб. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Общий долг по собираемости алиментов составляет 156 млрд руб., это очень много», — указала она.

Матвиенко обратила внимание на то, что эти деньги недополучили «реальные семьи». В то же время, по ее словам, собираемость алиментов улучшилась.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В феврале «Известия» со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) писали, что за семь лет, с 2012 по 2019 год, общая задолженность россиян по алиментам выросла в семь раз. В прошлом году она составила 152 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2018-м, когда россияне задолжали 130 млрд руб.

В октябре 2019 года Минюст разработал законопроект, предполагающий ужесточение наказания за невыплату алиментов. Сейчас должники, регулярно не платившие в положенное время без уважительной причины, могут избежать уголовного наказания, если они нерегулярно перечисляли «несущественные» суммы. Министерство посчитало, что такую возможность «уклонения от уголовной ответственности» необходимо исключить, пояснив, что это защитит несовершеннолетних детей.

Теги: Совет Федерации, Валентина Матвиенко
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