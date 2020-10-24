Эксперт заявил о вводе «темно-красной зоны» из-за заболеваемости COVID-19

Специалистам Центра экономических исследований пришлось ввести новый темно-красный цвет на карте распространяемости коронавируса из-за роста числа заразившихся, сообщил эксперт по статистике и моделированию центра Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября <...> Пришлось ввести новый цвет на карте «темно-красный». Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего», — пояснил он.

В темно-красную зону вошли Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.

В следующую категорию, светло-красную зону, попали Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область, Амурская область, Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Астраханская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Пензенская область, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.

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