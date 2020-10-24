Число заболевших COVID-19 в мире превысило 42 млн

Больше всего человек заразились в США, Индии и Бразилии. Также в мире после заражения коронавирусом скончались 1,1 млн человек

Количество людей в мире, у которых диагностировали коронавирус, превысило отметку в 42 млн, всего в мире заразились 42 024 647 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

При этом по данным Worldometer, число заболевших в мире составило 42 439 483.

По количеству зараженных, по информации Университета Джонса Хопкинса, лидируют США, там инфекцию подтвердили у 8,47 млн человек. На втором месте Индия с 7,76 млн заразившихся, на третьем — Бразилия, там коронавирус выявили у 5,32 млн человек. Четвертое место по количеству заразившихся занимает Россия (1,48 млн по данным оперативного штаба на утро 23 октября), пятое — Франция (1,08 млн).

Также, по информации университета, от коронавируса умерли 1 140 978 человек, из них 223,8 тыс. смертей пришлись на США. Помимо этого 155,9 тыс. человек скончались в Бразилии, 117,3 тыс. — в Индии, 87,4 тыс. — в Мексике и 44,6 тыс. — в Великобритании.