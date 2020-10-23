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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ предупредил о нескольких «очень трудных» месяцах пандемии

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми в том, что касается пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале организации.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — предупредил глава ВОЗ.

Он призвал лидеров стран мира немедленно предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.

Материал дополняется.

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