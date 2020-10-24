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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

Фото:Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

За последние сутки в мире зарегистрировали еще 465,3 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.

Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 23 октября: тогда за день коронавирус выявили у 423,8 тыс. человек.

В десятку стран, в которых выявили больше всего инфицированных за сутки, вошли:

  • США — 72,3 тыс. заразившихся;
  • Индия — 53,3 тыс.;
  • Франция — 32,4 тыс.;
  • Бразилия — 24,8 тыс.;
  • Великобритания — 20,5 тыс.;
  • Испания — 19,8 тыс.;
  • Италия — 19,1 тыс.;
  • Россия — 16,5 тыс. (восьмое место в мире);
  • Аргентина — 16,3 тыс.;
  • Чехия — 15,2 тыс.

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Люди в защитных кабинках ресторана в Рио-де-Жанейро

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
ВОЗ коронавирус
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