Пандемия коронавируса , 24 окт, 22:49
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ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
За последние сутки в мире зарегистрировали еще 465,3 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.
Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 23 октября: тогда за день коронавирус выявили у 423,8 тыс. человек.
В десятку стран, в которых выявили больше всего инфицированных за сутки, вошли:
- США — 72,3 тыс. заразившихся;
- Индия — 53,3 тыс.;
- Франция — 32,4 тыс.;
- Бразилия — 24,8 тыс.;
- Великобритания — 20,5 тыс.;
- Испания — 19,8 тыс.;
- Италия — 19,1 тыс.;
- Россия — 16,5 тыс. (восьмое место в мире);
- Аргентина — 16,3 тыс.;
- Чехия — 15,2 тыс.