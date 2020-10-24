ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

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За последние сутки в мире зарегистрировали еще 465,3 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.

Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 23 октября: тогда за день коронавирус выявили у 423,8 тыс. человек.

В десятку стран, в которых выявили больше всего инфицированных за сутки, вошли: