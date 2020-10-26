Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на половые железы

Испытания «ЭпиВакКороны» на мышах и кроликах показали безопасность препарата для репродуктивной функции. Полностью завершить исследования планируют в декабре 2020 года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Предварительные результаты исследования показали, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» безопасна для репродуктивного здоровья человека. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает «РИА Новости».

Как отметили в ведомстве, полный цикл исследований репродуктивной токсичности препарата завершится в декабре 2020 года.

«В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что вакцина безопасна и для людей. При этом специалисты продолжат наблюдать за любыми потенциальными отклонениями в репродуктивных функциях добровольцев, участвующих в клинических испытаниях препарата.