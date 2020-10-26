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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на половые железы

Испытания «ЭпиВакКороны» на мышах и кроликах показали безопасность препарата для репродуктивной функции. Полностью завершить исследования планируют в декабре 2020 года
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Предварительные результаты исследования показали, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» безопасна для репродуктивного здоровья человека. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает «РИА Новости».

Как отметили в ведомстве, полный цикл исследований репродуктивной токсичности препарата завершится в декабре 2020 года.

«В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез», — говорится в сообщении.

Глава «Вектора» назвал необоснованной критику вакцины от COVID-19
Общество
Ринат Максютов

В связи с этим в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что вакцина безопасна и для людей. При этом специалисты продолжат наблюдать за любыми потенциальными отклонениями в репродуктивных функциях добровольцев, участвующих в клинических испытаниях препарата.

«ЭпиВакКорона» была разработана новосибирским вирусологическим центром «Вектор» и стала второй российской вакциной от COVID-19. Минздрав зарегистрировал ее 14 октября. Сейчас она находится на третьей пострегистрационной фазе клинических испытаний.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что «ЭпиВакКорона», в отличие от первой отечественной вакцины «Спутник V», является не векторным, а пептидным препаратом. Он состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов белков-пептидов коронавируса, через которые иммунная система обучается, а затем сама распознает и нейтрализует вирус.

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Роспотребнадзор назвал сроки выпуска первой партии вакцины от «Вектора»
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Фото:пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»

После регистрации Роспотребнадзор сообщил, что первая партия препарата будет выпущена в конце октября. Производство наладили на базе самого центра «Вектор».

Директор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что на их центр обрушился «шквал критики» после выпуска вакцины. Он назвал подавляющую часть критики необоснованной. Во Всемирной организации здравоохранения пообещали сделать выводы о второй российской вакцине после завершения всех трех фаз клинических испытаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Роспотребнадзор
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Роспотребнадзор назвал сроки выпуска первой партии вакцины от «Вектора»
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