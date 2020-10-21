Глава «Вектора» назвал необоснованной критику вакцины от COVID-19

Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов счел необоснованной большую часть критики в адрес российской вакцины от COVID-19, разработанной специалистами новосибирского центра. Об этом Максютов заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает «РИА Новости».

«Анализируя весь шквал критики, мы видим, что подавляющая ее часть совершенно необоснованна, нас критикуют, но мы движемся дальше и все вместе выполняем благое дело», — сказал Максютов.

Вакцина, разработанная специалистами новосибирского центра «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

Впоследствии государственный реестр лекарственных средств обнародовал инструкцию по применению данной вакцины. В ней говорится, что препарат представляет собой суспензию белого цвета, которая при отстаивании разделяется на два слоя: бесцветную прозрачную жидкость и осадок белого цвета. Кроме того, данная вакцина способствует выработке иммунитета после двукратного введения с интервалом в 21 день.