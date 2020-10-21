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Пандемия коронавируса ,  
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Глава «Вектора» назвал необоснованной критику вакцины от COVID-19

Ринат Максютов
Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов счел необоснованной большую часть критики в адрес российской вакцины от COVID-19, разработанной специалистами новосибирского центра. Об этом Максютов заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает «РИА Новости».

«Анализируя весь шквал критики, мы видим, что подавляющая ее часть совершенно необоснованна, нас критикуют, но мы движемся дальше и все вместе выполняем благое дело», — сказал Максютов.

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Фото:sputnikvaccine.com

Вакцина, разработанная специалистами новосибирского центра «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

Впоследствии государственный реестр лекарственных средств обнародовал инструкцию по применению данной вакцины. В ней говорится, что препарат представляет собой суспензию белого цвета, которая при отстаивании разделяется на два слоя: бесцветную прозрачную жидкость и осадок белого цвета. Кроме того, данная вакцина способствует выработке иммунитета после двукратного введения с интервалом в 21 день.

Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, в отличие от первой российской вакцины «Спутник-V» данная вакцина не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса.

О регистрации первой вакцины от коронавируса под названием «Спутник V», разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), президент России Владимир Путин объявил в середине августа. Данный препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

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По словам Владимира Путина, разработкой третьей вакцины от коронавируса занимаются специалисты Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Президент заверил, что препарат уже «на подходе».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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