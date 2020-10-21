Губернатор Кемеровской области ушел на удаленку из-за симптомов COVID-19
Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева заболела коронавирусом. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.
«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому», — написал губернатор.
Цивилев добавил, что он продолжает работать дистанционно. По его словам, основная задача правительства сейчас заключается в нормальном функционировании системы здравоохранения.
Губернатор добавил, что руководство правительством будет проходить в дистанционном формате, при помощи видеоконференций.
В середине июля коронавирусом заболел глава минздрава Кемеровской области Михаил Малин и еще три сотрудника ведомства.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Кемеровской области с начала пандемии выявлено 13 476 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 490 человек. Умерли 183 человек.