Губернатор Кемеровской области ушел на удаленку из-за симптомов COVID-19

Сергей Цивилев (Фото: sergey_tsivilev / Instagram)

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева заболела коронавирусом. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому», — написал губернатор.

Цивилев добавил, что он продолжает работать дистанционно. По его словам, основная задача правительства сейчас заключается в нормальном функционировании системы здравоохранения.

Губернатор добавил, что руководство правительством будет проходить в дистанционном формате, при помощи видеоконференций.

В середине июля коронавирусом заболел глава минздрава Кемеровской области Михаил Малин и еще три сотрудника ведомства.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Кемеровской области с начала пандемии выявлено 13 476 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 490 человек. Умерли 183 человек.