Принадлежащий Сбербанку сервис зафиксировал всплеск звонков в аптеки

Всплеск звонков сопоставим с первой неделей апреля, когда в стране вводили массовую самоизоляцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Картографический сервис 2ГИС (Сбербанк напрямую владеет 72%) зафиксировал резкое увеличение количества звонков в аптеки. На прошлой неделе жители крупнейших городов России звонили в аптеки на 70% чаще, чем неделей раньше, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

Всплеск звонков сопоставим с первой неделей апреля, когда в стране вводили самоизоляцию на фоне начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении.

Наибольший прирост звонков среди 15 городов-миллионников отмечен в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%), Самаре (на 80%) и Волгограде (на 78%). В Москве число звонков в аптеки из 2ГИС выросло на 15% за неделю.

Глава аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев в беседе с РБК сказал, что во многих регионах наблюдается повышенный спрос на противовирусные препараты, который связан не только с ежегодным осенним сезоном простуд, но и с пандемией коронавируса.

«Чаще всего этот спрос связан либо с лечением, либо потребители хотят быть во всеоружии и запастись препаратами», — сказал Нифантьев.