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Принадлежащий Сбербанку сервис зафиксировал всплеск звонков в аптеки

Всплеск звонков сопоставим с первой неделей апреля, когда в стране вводили массовую самоизоляцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
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Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Картографический сервис 2ГИС (Сбербанк напрямую владеет 72%) зафиксировал резкое увеличение количества звонков в аптеки. На прошлой неделе жители крупнейших городов России звонили в аптеки на 70% чаще, чем неделей раньше, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

Всплеск звонков сопоставим с первой неделей апреля, когда в стране вводили самоизоляцию на фоне начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении.

Наибольший прирост звонков среди 15 городов-миллионников отмечен в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%), Самаре (на 80%) и Волгограде (на 78%). В Москве число звонков в аптеки из 2ГИС выросло на 15% за неделю.

Глава аптечной сети «Неофарм» Евгений Нифантьев в беседе с РБК сказал, что во многих регионах наблюдается повышенный спрос на противовирусные препараты, который связан не только с ежегодным осенним сезоном простуд, но и с пандемией коронавируса.

«Чаще всего этот спрос связан либо с лечением, либо потребители хотят быть во всеоружии и запастись препаратами», — сказал Нифантьев.

В свою очередь, представитель компании «36,6» сообщил, что в последние две-три недели трафик звонков на горячие линии двух сетей — «36,6» и «Горздрав» — увеличился на 39%.

Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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2ГИС также представил данные о том, какие лекарства россияне чаще всего ищут в сервисе. 19,43% запросов по этой теме пришлось на арбидол, 8,6% — на антибиотик азитромицин, 6,06% — на антибактериальный препарат левофлоксацин, 5,22% — на парацетамол, 3,96% — на антибиотик цефтриаксон.

Препараты от COVID-19 включили в список жизненно важных лекарств
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В середине октября из регионов стали поступать сообщения о дефиците лекарственных препаратов. Минздрав дефицит отрицал, но признавал, что появился «ажиотажный спрос» на лекарства. В Минздраве также добавили, что на складах находится достаточное количество как маркированных, так и немаркированных лекарств. 24 октября Минпромторг, на фоне продолжающихся сообщений о нехватке лекарств, сообщил о неготовности аптек и дистрибьюторов к началу маркировки и объявил о временном разрешении продавать их, не дожидаясь подтверждения маркировки.

Авторы
Ксения Аскерова, Анна Левинская
аптеки лекарства 2ГИС новости
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