В России изменили правила продажи лекарств из-за проблем в регионах

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Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении министерства, Мантуров говорил о проблемах, связанных «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки.

В регионах ранее сообщали о проблемах с продажей лекарств из-за системы маркировки.

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