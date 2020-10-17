Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

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В России нет дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях, однако в некоторых регионах наблюдается «ажиотажный спрос». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и оператор системы маркировки оперативно реагируют на обращения участников оборота и пациентов с тем, чтобы обеспечить стабильность лекарственного обеспечения», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Минздрава, только 8 октября в обороте находилось около 290 тыс. упаковок противовирусных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. — лопинавир и ритонавир, 9,2 млн — азитромицин и 8,7 млн — умифеновир. В ведомстве пояснили, что достаточное количество как маркированных, так и немаркированных лекарств также находятся на складах.