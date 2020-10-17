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Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России нет дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях, однако в некоторых регионах наблюдается «ажиотажный спрос». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и оператор системы маркировки оперативно реагируют на обращения участников оборота и пациентов с тем, чтобы обеспечить стабильность лекарственного обеспечения», — подчеркнули в ведомстве.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По данным Минздрава, только 8 октября в обороте находилось около 290 тыс. упаковок противовирусных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. — лопинавир и ритонавир, 9,2 млн — азитромицин и 8,7 млн — умифеновир. В ведомстве пояснили, что достаточное количество как маркированных, так и немаркированных лекарств также находятся на складах.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

14 октября власти Алтайского края обратились в Минпромторг с просьбой помочь в производстве необходимого количества противовирусных препаратов. В правительстве региона пояснили, что в аптеках недостаточно популярных противогриппозных лекарств, писал «Интерфакс».

Также о жалобах на нехватку препаратов в Кемерово и Братске рассказали «Вести — Кузбасс» и телеканал БСТ. По их данным, самым большим спросом у жителей регионов пользуется «Арбидол». Омский новостной портал «СуперОмск» также сообщал о жалобах в соцсетях на нехватку лекарств.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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