Джулиан Ассанж назвал условия сдачи властям Великобритании

Джулиан Ассанж готов сдаться властям Великобритании, если получит от них подтверждение, что его не экстрадируют. Об этом «РИА Новости» заявил адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа.
«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны... Если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием», — заявил представитель основателя WikiLeaks.
Ранее стало известно, что власти Эквадора ввели в отношении Ассанжа особый протокол для пребывания его в посольстве в Лондоне. Согласно протоколу, все, кто хочет увидеться с Ассанжем, должны предоставить данные о своих учетных записях в соцсетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов. Это касается и его адвокатов. Эквадор оставил за собой право делиться этой информацией.
Агентство EFE сообщило, что Ассанж отказался соблюдать эти правила, предположительно, по совету адвокатов.
Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо в четверг заявил о двух возможных вариантах развития ситуации. По словам Креспо, оба варианта основатель WikiLeaks счел неприемлемыми.
По словам Креспо, Ассанж мог сдаться британским властям по гарантиям, которое получило от Лондона правительство Эквадора. Среди этих условий — срок сдачи не более полугода и требование не выдавать Ассанжа никакой другой стране.
Второй вариант — оставаться в посольстве при соблюдении объявленных ему правил.
«Убежище предоставляется уже шесть лет, и ничто не говорит о том, что ситуация может немедленно измениться», — заявил прокурор.
Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Так он намеревался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест — его обвиняли в изнасиловании, а также в принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве. Также Ассанж опасался, что Швеция решит депортировать его в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Сам основатель WikiLeaks называет обвинения политически мотивированными.