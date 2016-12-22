Джулиан Ассанж назвал условия сдачи властям Великобритании

Основатель WikiLeaks готов сдаться британским властям, если они предоставят письменную гарантию не выдавать его другим странам. Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне несколько лет из-за опасений экстрадиции в Швецию и США

Джулиан Ассанж (Фото: Tolga Akmen / Zuma / ТАСС)

Джулиан Ассанж готов сдаться властям Великобритании, если получит от них подтверждение, что его не экстрадируют. Об этом «РИА Новости» заявил адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа.

«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны... Если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием», — заявил представитель основателя WikiLeaks.

Ранее стало известно, что власти Эквадора ввели в отношении Ассанжа особый протокол для пребывания его в посольстве в Лондоне. Согласно протоколу, все, кто хочет увидеться с Ассанжем, должны предоставить данные о своих учетных записях в соцсетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов. Это касается и его адвокатов. Эквадор оставил за собой право делиться этой информацией.

Агентство EFE сообщило, что Ассанж ​отказался соблюдать эти правила, предположительно, по совету адвокатов.

Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо в четверг заявил о двух возможных вариантах развития ситуации. По словам Креспо, оба варианта основатель WikiLeaks счел неприемлемыми.

По словам Креспо, Ассанж мог ​сдаться британским властям по гарантиям, которое получило от Лондона правительство Эквадора. Среди этих условий — срок сдачи не более полугода и требование не выдавать Ассанжа никакой другой стране.

Второй вариант — оставаться в посольстве при соблюдении объявленных ему правил.

«Убежище предоставляется уже шесть лет, и ничто не говорит о том, что ситуация может немедленно измениться», — заявил прокурор.

Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Так он намеревался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест — его обвиняли в изнасиловании, а также в принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве. Также Ассанж опасался, что Швеция решит депортировать его в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Сам основатель WikiLeaks называет обвинения политически мотивированными.