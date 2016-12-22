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The Guardian рассказала о секретном плане по вывозу Ассанжа в Россию
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The Guardian рассказала о секретном плане по вывозу Ассанжа в Россию
Политика, 17:53
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The Guardian рассказала о секретном плане по вывозу Ассанжа в Россию
В декабре 2017 года Ассанж должен был впервые за пять лет покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне и отправиться в Россию. Секретный план побега главы WikiLeaks курировал глава эквадорской разведки, утверждает газета
Джулиан Ассанж (Фото: Tolga Akmen / Zuma / ТАСС)

Эквадор и Россия работали над проектом вывоза основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства латиноамериканской страны в Лондоне, пишет The Guardian со ссылкой на ряд источников. Операция была запланирована на Рождество 2017 года, однако от нее было решено отказаться.

В частности, газета ссылается на два источника, знакомые с работой эквадорских дипломатов — по их словам, координировал работу с российской стороной в этом направлении бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарвез, близкий знакомый Ассанжа. В 2013 году он играл активную роль в обеспечении переезда экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена в Россию, где бывший агент, раскрывший секретные сведения о работе американских спецслужб, остается до сих пор.

По информации источников, план вывоза Ассанжа предусматривал выдачу ему дипломатических документов, что обеспечило бы ему неприкосновенность. Вслед за этим он мог быть вывезен на служебном автомобиле из посольства.

Дальнейший маршрут основателя Wikileaks издание не конкретизирует. Тем не менее четыре независимых источника The Guardian подтвердили, что российские власти были готовы принять Ассанжа. Посредником в переговорах Москвы и эквадорских дипломатов выступал неназванный российский бизнесмен.

Фидель Нарвез, названный координатором плана побега с эквадорской стороны, опроверг информацию о своих контактах с российскими дипломатами. В то же время он подтвердил, что посещал публичные мероприятия в российском посольстве — в частности, в 2018 году он бывал в дипмиссии в Кенсингтоне в составе группы из нескольких десятков дипломатов. Та встреча была связана с кризисом, разразившимся в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Реализовать побег планировалось в конце 2017 года, на Рождество. 15 декабря в Великобританию прибыл Ромм Вальехо, глава эквадорской разведки, который, предположительно, должен был контролировать операцию. Тем не менее от этого плана пришлось отказаться из-за высокой степени риска. Одной из причин такого решения назван отказ Великобритании в предоставлении дипломатического статуса Ассанжу, о котором было публично объявлено в январе 2018 года.

Ранее ресурс WikiLeaks официально опровергал информацию о том, что Ассанж обращался к российским властям за визой. Тем не менее 17 сентября агентство Associated Press опубликовало полученное им от источников письмо Ассанжа в российское консульство в Лондоне. Документ написан от имени основателя WikiLeaks и датирован 30 ноября 2010 года. На этот момент Ассанж, арест которого по обвинению в изнасиловании был санкционирован шведским судом 18 ноября, уже находился в Лондоне.

«Я, Джулиан Ассанж, этим письмом предоставляю полное право моему другу Исраэлю Шамиру сдать и получить мой паспорт для оформления визы в российском консульстве в Лондоне», — говорится в письме. К нему приложена заверенная копия паспорта Ассанжа. При этом в опубликованном документе отсутствует личная подпись Джулиана Ассанжа.​ Комментируя информацию о письме AP, Шамир заявил, что не может ее полностью опровергнуть. «Я не могу исключать, что это было. Я очень смутно помню обо всем этом», — заявил он.

Российское посольство в Twitter выступило с опровержение статьи The Guardian. Материал был назван «примером дезинформации и фейковых новостей».

​В июне 2012 года суд в Британии выдал ордер на арест основателя WikiLeaks в связи с тем, что в Швеции на него завели дело о сексуальных домогательствах. Его прекратили в мае 2017 года, однако у полиции Великобритании все еще есть ордер на арест Ассанжа. Политическое убежище ему предоставил Эквадор. С 2012 года основатель ресурса WikiLeaks не выходит из посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Джулиан Ассанж
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